Tráiler Choca Contra Estación de Mi Macro Periférico y Deja Esparcidas 20 Toneladas de Basura

Durante la mañana de este jueves 19 de marzo, un tráiler con basura se estrelló contra una estación de Mi Macro Periférico, en Zapopan. El accidente dejó cerca de 20 toneladas de desechos esparcidos sobre el Anillo Periférico.

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El percance provocó afectaciones en ambos sentidos de la vialidad, debido a que el tráiler quedó atravesado. Policías viales habilitaron dos carriles en dirección a la carretera a Chapala; sin embargo, se registraron filas kilométricas de vehículos.

Asimismo, usuarios de Mi Macro Periférico en la estación Agrícola también resultaron afectados, ya que el servicio fue suspendido durante varios minutos.

¿Hubo personas heridas?

Afortunadamente el accidente no dejó personas lesionadas. Sólo se han reportado daños materiales y afectaciones viales.

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