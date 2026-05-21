Arrestan a Turistas Extranjeros por Subir a Pirámide de Kukulcán: ¿Cuánto Pagarán de Multa?

Dos turistas extranjeros fueron detenidos por subir a la pirámide de Kukulcán, en la zona arqueológica de Chichén Itzá al oriente de Yucatán, considerada una de las nuevas siete maravillas del mundo moderno.

Los hechos ocurrieron en medio de las protestas de artesanos que hay en la zona maya que se niegan a ser reubicados.

Alfredo Méndez, líder de guía de turistas en Chichén Itzá, dijo que los extranjeros fueron detenidos y la situación no pasó a mayores.

"Tuvimos un pequeño percance de que unos turistas subieron, pero nosotros estuvimos aquí haciendo esa labor de custodiar esto que es nuestro patrimonio".

Por el conflicto con autoridades, no había personal de seguridad, ni custodios en Chichén Itzá, por lo que los dos turistas evadieron la valla metálica y subieron los 91 escalones del lado norte hasta llegar a la cúspide de la pirámide de la deidad maya conocida como "El Castillo".

David Cemé, líder de artesanos, confirmó que no habpia vigilantes para frenar a los turistas,

"Hoy no hay artesanos, guías de turistas, todo lo que le da vida a Chichén. ¿Custodios? Custodios de igual manera no", indicó.

Tras descender de la pirámide, ambos sujetos fueron interceptados por elementos de la Policía Municipal del municipio de Tinúm, donde pertenece la zona arqueológica y agentes de la Guardia Nacional.

Video: Detienen a Dos Turistas Extranjeros por Escalar la Pirámide de Kukulkán en Chichén Itzá.

Los turistas fueron trasladados a los separos y más tarde expulsados del recinto arqueológico.

¿Cuánto pagarán por subir a la pirámide?

Oficialmente, autoridades locales y federales no han informado del arresto ni la situación jurídica de los extranjeros detenidos. Tampoco se ha dicho de qué nacioalidad son.

Se sabe que subirse a la pirámide de Kukulcán está estrictamente prohibido y es una infracción federal.

Desde 2008 que se restringió subir a la pirámide de Kukulcán, se han registrado alrededor de 22 ascensos no autorizados por parte de turistas, la mayoría extranjeros.

La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas establece multas que pueden oscilar desde los 34 mil 574 hasta los 170 mil pesos.

Por ahora, la ciudadanía se pregunta de cuánto será el castigo para los turistas que infringieron la reglamentación.

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Con información de Alejandro Sánchez

ASJ