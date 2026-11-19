El Instituto Nacional Electoral (INE) verificará que los partidos políticos distribuyan sus candidaturas a las 17 gubernaturas que se renovarán en 2027 bajo criterios de paridad y competitividad, para evitar que las mujeres sean postuladas únicamente en entidades donde sus partidos tengan menos posibilidades de ganar.

Cada partido político nacional deberá postular por lo menos a nueve mujeres para las elecciones de gubernaturas del próximo año.

El instituto revisará la distribución de las candidaturas entre las entidades para comprobar que los partidos cumplan con los criterios de paridad y que las mujeres tengan oportunidades reales de competir por los cargos.

Antes de emitir sus convocatorias, cada partido deberá definir en qué estados postulará mujeres, en cuáles hombres y en cuáles, en su caso, no presentará candidatura. El INE revisará que los criterios utilizados sean objetivos, verificables y suficientes para garantizar la paridad.

Posteriormente, durante el registro de candidaturas, el instituto analizará en conjunto las solicitudes de cada partido para comprobar que se respetó la distribución definida y se cumplió con el mínimo de nueve mujeres postuladas.

En el caso de las coaliciones y candidaturas comunes, cada postulación se contabilizará para todos los partidos políticos nacionales que participen formalmente en ella.

Si un partido no cumple con el número mínimo de candidaturas de mujeres o incumple los criterios de competitividad, el INE instruirá al Organismo Público Local Electoral correspondiente para que requiera las correcciones necesarias, precisando cuáles son las candidaturas involucradas y qué debe modificarse.

El acuerdo también recomienda a los partidos políticos revisar las alertas de violencia de género y los registros de violencia política contra las mujeres, con el propósito de identificar posibles riesgos y establecer medidas de prevención, acompañamiento y protección para sus candidatas.