Luego de cuatro años de ausencia la NFL vuelve a México en 2026 con un gran partido: Minnesota Vinkgs contra San Francisco 49ers y debido a la gran demanda que tiene, acá te decimos a qué hora es el juego y dónde verlo en vivo gratis TV y online a través de internet.

Para resolver todas las dudas posibles, en una nota ya te dijimos cuándo es el juego de la NFL en México 2026 y cuántos mexicanos van a estar presentes en el SF 49ers vs Vikings de este domingo, en el Estadio Banorte de la Ciudad de México (CDMX).

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¿A qué hora es el partido de la NFL en México?

El juego 49ers vs Vikings empieza a las 19:05 horas (7:05 de la noche, tiempo del centro de México) de este domingo 22 de noviembre. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Banorte, recinto que se ubica al sur de la CDMX. Estos son los horarios de inicio del partido en diferentes ciudades del territorio mexicano:

18:05 pm en Mazatlán, Sinaloa; Los Cabos, Baja California Sur; Hermosillo, Sonora.

17:05 pm en Tijuana, Baja California.

19:05 pm en CDMX; Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León.

20:05 pm en Cancún, Quintana Roo.

La última vez que hubo un partido NFL en México fue en 2022, cuando San Francisco 49ers venció 38-10 a los Arizona Cardinals, en el antes llamado Estadio Azteca.

Vikings vs 49ers: Dónde ver en vivo online gratis

Los fanáticos de la NFL van a tener opciones de sobra para ver el partido de los 49ers y los Vikings. La opción principal para disfrutar la transmisión del juego es por Canal 5 en vivo, señal disponible para la TV abierta de todo el país.

Las personas que quieran ver el juego de la NFL en vivo por internet, va a estar disponible a través de ViX Premium, app de streaming que requiere de pago para disfrutar de todo su contenido. Su cuentas con esta plataforma, solo debes entrar al siguiente link para mirar el encuentro: https://vix.com/es-es/live/transmission-matchid-NFL112226D.

También existe una tercera opción para ver el partido Vikings vs 49ers es en vivo online gratis mediante el LiveBlog de N+. Ahí vas a poder seguir la transmisión minuto a minuto del juego en México, el resumen y marcador final del juego de la Semana 11 de la NFL 2026.

AO