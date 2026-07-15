Los Grandes Amores de Elsa Aguirre: Romances que Marcaron la Vida de la Diva del Cine Mexicano

Tres matrimonios, un romance con Jorge Negrete y un amor platónico con otro reconocido actor: así fue la vida sentimental de la Elsa Aguirre, diva del Cine de Oro.

esposos-novios-elsa-aguirre-grandes-amores-marcaron-vida-estrella-cine-de-oro-mexicanoFoto: Cuartoscuro

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La vida amorosa de Elsa Aguirre, marcada por tres matrimonios y un romance legendario con Jorge Negrete, revela la intensidad de una estrella del Cine de Oro. Conoce su historia.

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