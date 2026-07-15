Los Grandes Amores de Elsa Aguirre: Romances que Marcaron la Vida de la Diva del Cine Mexicano

La muerte de Elsa Aguirre este miércoles, a los 95 años, volvió a poner la mirada sobre una de las historias sentimentales más comentadas del cine mexicano. Detrás de la diva de la Época de Oro hubo tres matrimonios, un romance de leyenda con Jorge Negrete y un amor platónico que la acompañó durante décadas sin jamás concretarse.

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Jorge Negrete: del fanatismo adolescente al romance más recordado

Antes de ser su pareja, Elsa Aguirre fue su admiradora. De joven, veía a Negrete como una estrella inalcanzable a la que ni siquiera se atrevía a pedirle un autógrafo. El destino los unió en el rodaje de "Lluvia Roja", a finales de los años cuarenta, donde el actor, casi veinte años mayor que ella, la conquistó con serenatas, comidas y el clásico "¿me permites que yo sea tu novio?", además de ganarse el cariño de su madre.

Sin embargo, el noviazgo no llegó a buen puerto. Negrete comenzó a enviarle libros con la intención de comentarlos después, un gesto que ella vivió como una dinámica incómoda de "profesor y alumna". Cansada de la situación, terminó la relación con una frase que resumió todo: "Yo quería un novio, no un profesor". Poco después, Negrete se casó con María Félix.

Armando Rodríguez Morado: "el amor de mi vida"

En 1959, Elsa Aguirre contrajo su primer matrimonio con el periodista Armando Rodríguez Morado, con quien tuvo a su único hijo, Hugo. Pese a que el vínculo terminó en divorcio, en una entrevista de 2021, la actriz fue contundente al recordarlo: "El amor de mi vida fue, con esa conciencia que yo tenía, fue Armando. Fui la mujer más feliz del mundo".

Dos matrimonios más y un amor que nunca fue

Tras su separación de Rodríguez Morado, Aguirre volvió a casarse en dos ocasiones: con el cineasta José Bolaños, en los años sesenta, en una unión breve; y con José Rafael Estrada Valero, maestro de yoga chileno, en los setenta, considerado el vínculo más estable de los tres, aunque tampoco perduró.

Fuera de sus matrimonios, hubo un afecto que jamás se transformó en romance: el que sintió por el actor Ignacio López Tarso, con quien coincidió en el set de "Vainilla, bronce y morir" (1957). Aguirre reconoció que ese cariño platónico la acompañó toda la vida; alcanzó a despedirse de él antes de su muerte, en 2023.

Una vida marcada por el amor

Tres matrimonios, un romance inolvidable y un amor platónico trazaron el mapa sentimental de una de las grandes figuras del Cine de Oro mexicano, cuya partida a los 95 años cierra una historia personal tan intensa como su carrera frente a las cámaras.