¿Qué Pasó en El Rosario? Esto se Sabe de la Muerte de una Menor en Tlalnepantla

Una menor murió tras una caída en la unidad habitacional El Rosario, en Tlalnepantla; peritos y autoridades trabajan en el lugar para esclarecer lo ocurrido

¿Qué Pasó en El Rosario? Reportan Muerte de una Menor en El RosarioElementos de la Guardia Nacional acordonan una calle en El Rosario, Tlalnepantla, tras reportarse la muerte de una menor. Foto: N+

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