¿Qué Pasó en El Rosario? Esto se Sabe de la Muerte de una Menor en Tlalnepantla

Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) realizan diligencias en la unidad habitacional El Rosario, en Tlalnepantla, tras el reporte de la muerte de una niña de aproximadamente 14 años que cayó desde varios metros de altura.

El hallazgo mantiene acordonada la zona del cruce de las calles Cazadores y Carpinteros, donde elementos de la Guardia Nacional y policías municipales y estatales resguardan el perímetro mientras avanza la investigación.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Niña Muere Tras Caer de un Edificio en Tlalnepantla, Edomex

Lo que se sabe hasta ahora

Una menor de aproximadamente 14 años murió tras caer varios metros de altura en la unidad habitacional El Rosario.

El cuerpo fue localizado entre dos edificios, cerca del ingreso a la unidad habitacional.

Peritos de la FGJEM realizan diligencias en el lugar de los hechos.

Guardia Nacional, policía municipal y policía estatal resguardan el perímetro en Cazadores y Carpinteros.

Se espera reabrir la circulación en la zona una vez que concluyan las labores periciales.

¿Cómo describen el hallazgo del cuerpo?

La menor habría llegado a la parte alta de un edificio antes de caer. Al parecer, alcanzó la azotea y cayó desde ahí.

El cuerpo quedó entre dos edificios, en la zona de acceso a la unidad habitacional, donde continúan los trabajos periciales para determinar las circunstancias de la caída.

El operativo que resguarda la unidad habitacional El Rosario

Mientras los peritos de la FGJEM trabajan en la escena, Guardia Nacional y policías municipales y estatales mantienen acordonado el cruce de Cazadores y Carpinteros.

Se prevé que la circulación en esta zona de Tlalnepantla se reabra una vez que concluyan las diligencias.

El contraste que se vive en la zona

En los alrededores de la unidad habitacional se vive un contraste: mientras se documentaba la muerte de la menor, familias de escuelas cercanas celebraban graduaciones con globos y pancartas.

En ese mismo entorno, vecinos observaron a una mujer de la tercera edad, identificada como probable abuela de la menor, quien lloraba la pérdida de la niña, cuyo cuerpo quedó entre dos edificios.

¿Qué sigue en la investigación?

Hasta el momento de este reporte, la FGJEM no ha emitido un comunicado sobre las causas de la caída.

Vecinos permanecen en el lugar observando el desarrollo de las diligencias, a la espera de que las autoridades esclarezcan lo ocurrido.

Con información de Itzel Cruz.

CT