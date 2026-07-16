Eric del Castillo Internado de Emergencia en el Hospital: ¿Cuál es el Estado de Salud del Actor?

El actor Eric del Castillo, de 91 años, fue hospitalizado tras presentar un grave problema de circulación en ambas piernas que lo obligó a permanecer tres días internado.

¿Qué le pasó a Eric del Castillo?

Todo comenzó cuando el actor acudió al cardiólogo buscando una autorización médica de rutina para someterse a un bloqueo en la espalda baja, procedimiento con el que esperaba tratar los fuertes dolores que padece desde hace tiempo. Sin embargo, durante la revisión los médicos detectaron una obstrucción arterial en las extremidades inferiores que requería atención inmediata.

Su hija, la periodista Verónica del Castillo, reveló que el flujo sanguíneo de la pierna derecha de su padre estaba bloqueado en un 85%, y el de la izquierda en un 30%, por lo que el cardiólogo advirtió que la situación era urgente. Según narró Verónica, el especialista le dijo que su padre podría perder un pie o la pierna si no se actuaba de inmediato.

¿Qué procedimiento le realizaron?

Ante la gravedad del diagnóstico, el actor fue sometido a un cateterismo urgente. El procedimiento, mínimamente invasivo, consistió en introducir un catéter a través de la arteria ilíaca, la segunda arteria principal del cuerpo, para localizar el bloqueo, inflar un pequeño globo y colocar un stent que permitiera restablecer el flujo sanguíneo con normalidad.