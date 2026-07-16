Eric del Castillo Internado de Emergencia en el Hospital: ¿Cuál es el Estado de Salud del Actor?

El actor fue internado de emergencia por una obstrucción arterial en las piernas. Esto reveló su hija Verónica del Castillo sobre su estado de salud.

eric-del-castillo-hospitalizado-estado-de-saludFoto: Cuartoscuro

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Eric del Castillo fue internado por problemas circulatorios graves. Su hija Verónica asegura que el actor está bien tras el cateterismo y se recupera en casa con cuidados especiales.

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