Hombre Baleado Llega Solo a Hospital en Ensenada; Clínica Permanece Bajo Resguardo

Un hombre baleado se traslada solo a un hospital en Ensenada, el centro médico está bajo resguardo

Hombre baleado llega a hospital de EnsenadaFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Urgente: Tras ser baleado, un hombre llega por sus medios a un hospital en Ensenada. El lugar está asegurado mientras se esclarecen los hechos. Infórmate aquí.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+