Hombre Baleado Llega Solo a Hospital en Ensenada; Clínica Permanece Bajo Resguardo

Un hombre lesionado por disparos de arma de fuego ingresó por sus propios medios a un hospital en el municipio de Ensenada, donde recibió atención médica tras el ataque.

De acuerdo con información oficial, la agresión se registró alrededor de las 5:00 de la tarde sobre la calle Parras de la Fuente, en la colonia Piedras Negras.

Tras resultar herido, el hombre logró trasladarse por su cuenta a un centro médico, donde fue atendido por personal de salud.

Resguardo e investigaciones

Hasta el momento, el hospital permanece bajo resguardo por elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno, mientras autoridades llevan a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

No se han dado a conocer detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre personas detenidas relacionadas con el ataque.