Protestan en Culiacán Contra Proyecto de Planta de Amoniaco en Topolobampo

Ciudadanos se reunieron de forma pacífica en Culiacán para expresar su rechazo contra el proyecto de la planta de amoniaco.

Manifestación Contra Planta Petroquímica en SinaloaFoto: N+
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