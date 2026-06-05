Protestan en Culiacán Contra Proyecto de Planta de Amoniaco en Topolobampo
Ciudadanos se reunieron de forma pacífica en Culiacán para expresar su rechazo contra el proyecto de la planta de amoniaco.
Ciudadanos se reunieron de forma pacífica en Culiacán para expresar su rechazo contra el proyecto de la planta de amoniaco.
Ciudadanos se manifestaron de manera pacífica en Culiacán para expresar su rechazo al proyecto de la planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente, GPO, que se construye en Topolobampo, en el municipio de Ahome.
La concentración se realizó alrededor de las 5:00 de la tarde en la Catedral de la capital sinaloense, donde los asistentes llegaron con carteles y consignas como “Aquí no”, en rechazo a la instalación de este proyecto industrial en la Bahía de Ohuira.
Durante la movilización, los participantes reiteraron su postura en contra del proyecto y llamaron a que se escuche a las comunidades que se oponen a su instalación en la región.
El movimiento se suma a otras expresiones de inconformidad registradas en la zona norte y sur del estado, donde habitantes y colectivos han manifestado preocupación por el impacto ambiental y social de la obra.