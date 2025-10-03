Fiscalía CDMX Localiza a Familiares de Gilberto, Víctima de la Explosión en Iztapalapa

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó este viernes 3 de octubre que fueron localizados los familiares de Gilberto Aarón León Méndez, una de las personas mortales de la explosión de una pipa de gas LP ocurrida el pasado 10 de septiembre en el Puente La Concordia, en Iztapalapa.

Gilberto era una de las víctimas para quien se había emitido en días pasados un fotoboletín de búsqueda de familia.

Noticia relacionada: Ataque de Bloque Negro a Joyerías en Marcha del 2 de Octubre: Denuncian Millonario Robo de Oro

En tanto, a través de la Coordinación General de Atención a Víctimas, la Fiscalía CDMX brinda acompañamiento integral a sus familiares, que incluye:

Servicios gratuitos de asesoría jurídica.

Representación legal y apoyo psicológico.

Entrega digna del cuerpo.

Además, la institución cubrió los gastos funerarios y trabaja para garantizar la reparación integral del daño.

Familiares de Laura Lorena también reciben acompañamiento

Respecto a otra de las víctimas, Laura Lorena Barrera de la Torre, quien resultó lesionada en el mismo accidente y falleció posteriormente en un hospital, la Fiscalía CDMX también brinda acompañamiento integral a sus familiares.

En este caso, la dependencia cubrió los gastos de traslado y hospedaje de sus allegados para que pudieran acudir a la Ciudad de México a recibir el cuerpo y realizar, de manera gratuita, los servicios funerarios correspondientes.

"De Esto Sobrevivimos": Muebleros de La Concordia Urgen Ayuda por Inundaciones en Iztapalapa

¿Cómo localizaron a las familias de Laura y Gilberto?

La localización de las familias fue posible gracias al trabajo conjunto entre la FGJCDMX, a través de la Unidad Central Especializada para la Identificación Humana y Búsqueda de Familia, y el gobierno de la capital, por medio de la Comisión de Búsqueda de Personas (CBP) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Esto también fue posible gracias al cruce de información con el Instituto Nacional Electoral (INE), al apoyo de la ciudadanía, mediante la línea telefónica habilitada, y a la colaboración de los medios de comunicación en la difusión de los fotoboletines de búsqueda de familia.

"La Fiscalía CDMX refrenda su compromiso de apoyar a todas las personas afectadas por este lamentable incidente, de brindar acompañamiento integral gratuito a las familias y de trabajar para lograr la reparación del daño, el esclarecimiento de los hechos y la búsqueda de la verdad", dijo en un comunicado la dependencia.

Historias recomendadas:

AMP