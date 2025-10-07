Joe Flacco Tiene Nuevo Equipo en la NFL, Cleveland Traspasa al Veterano Mariscal de Campo

Desde la lesión de Joe Burrow en la Semana 2 de la temporada regular de la NFL, los Cincinnati Bengals no han logrado ganar. En los tres partidos que han iniciado sin su mariscal de campo titular, la franquicia registra tres derrotas y es por eso que finalmente decidieron hacer movimientos para fortalecer esa posición en la ausencia de su gran estrella. El elegido para llegar a Cincinnati es el veterano Joe Flacco, quien llega procedente de los Cleveland Browns.

Flacco, de 40 años de edad, se ha caracterizado en los últimos años por ser ese repulsivo ante la lesión de otro quarterback. En su mejor momento, el ahora jugador de los Bengals fue el Jugador Más Valioso del Super Bowl XLVII en 2013.

Joe Flacco, al rescate de Cincinnati

La lesión de Joe Burrow lo mantendría fuera de actividad alrededor de tres meses, esto luego de que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente para reparar uno de sus dedos en el pie izquierdo. El arribo de Joe Flacco se da a través de un intercambio que manda al ex mariscal de los Ravens de Baltimore a Cincinnati junto con una selección de sexta ronda del Draft de 2026 provenientes de Cleveland.

A cambio, los Bengals le dan a los Browns su selección de quinta ronda para ese mismo año del Draft. Además, Cincinnati tuvo que cortar a Brett Rypien para hacer espacio en la plantilla para Flacco.

La experiencia de Joe Flacco será el factor clave para ver si puede levantar las esperanzas de postemporada para los Bengals. Flacco jugado e iniciado 16 juegos de Playoffs, completando 287 de 493 pases para 3530 yardas, 26 touchdowns y 12 intercepciones.

Joe es un mariscal de campo experimentado (...) Es un líder con un conjunto de habilidades que se ajustará bien a nuestro personal. Es un pasador talentoso con un brazo fuerte, y estamos emocionados de tenerlo en nuestro equipo - Zac Taylor, Entrenador en Jefe de loa Cincinnati Bengals

