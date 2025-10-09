¿Qué Posibilidades Tiene México Ante Argentina Sub-20? El Tri Juega Por Boleto a Semifinales

Después de una sólida actuación, México avanzó a los cuartos de final del Mundial Sub-20 tras imponerse con autoridad 4-1 a Chile. Ahora, el némesis de la selección mexicana en todas las categorías se cruza nuevamente en su camino: Argentina. El equipo dirigido por Eduardo Arce se enfrentará a la albiceleste, que llega con paso perfecto tras ganar sus tres encuentros en fase de grupos e imponerse a Nigeria en octavos de final.

El “Mini Tri” afrontará este duelo con un desempeño en ascenso, aunque también con cuestionamientos, ya que a pesar de mostrarse sólido, se medirá ante el mejor conjunto del certamen. Argentina ha vencido a Cuba, Australia, Italia y Nigeria, con un balance imponente: 12 goles a favor y solo 2 en contra.

Antecedentes de México vs Argentina en Mundiales Sub-20

2011 - Fase de grupos - Argentina 1-0 México

2007 - Cuartos de Final - Argentina 1-0 México

1999 - Octavos de Final - México 4-1 Argentina

¿Cuándo juega México vs Argentina Sub-20?

El partido de cuartos de final está programado para este sábado 11 de octubre a las 17:00 horas (tiempo de Ciudad de México). El Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos será el escenario de la cuarta edición de este enfrentamiento entre México y Argentina en un Mundial Sub-20.

Podrás seguir el duelo en vivo por Canal 9 y TUDN, en una cita que promete intensidad y emociones al límite. El Tri buscará avanzar a las semifinales ante una de las potencias más sólidas del torneo.

Posibles alineaciones:

Argentina:

Portero: Santino Barbi

Defensas: Dylan Gorosito, Valente Pierani, Tobías Ramirez y Julio Soler

Mediocampistas: Valentino Acuña, Milton Delgado, Ian Subiabre, Maher Carrizo y Álvaro Montoro

Delantero: Alejo Sarco



México:

Portero: Emmanuel Ochoa

Defensas: César Bustos, Diego Ochoa y Everardo López

Mediocampistas: Yael Padilla, Elías Montiel, Obed Vargas, Diego Sánchez, Gilberto Mora y Alexei Domínguez

Delantero: Tahiel Jiménez



