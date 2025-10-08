Se Desplomaron los Yankees: Fueron Eliminados por los Azulejos en Playoffs de Grandes Ligas

Los Yankees fueron eliminados de la serie divisional de Grandes Ligas por los Azulejos. Este miércoles 8 de octubre el equipo de Nueva York cayó por 5 carreras a 3 en el cuarto juego de la serie y selló la debacle.

Con la victoria de este día, los Toronto Blue Jays pusieron la serie divisional a su favor 3 juegos contra 1 y regresarán a la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Algo que no lograban desde el 2016, hace nueve años.

Por su parte, los Yankees no lograron recomponer el camino y fueron doblegados en su casa, ante su gente que vio cómo se esfumaba el sueño de jugar la Serie Mundial por segundo año consecutivo.

De esta manera, los Azulejos esperan rival para disputar el título de la Liga Americana: saldrá de la serie que disputan los Marineros de Seattle y los Tigres de Detroit.

Tigres y Marineros van empatados en su serie de plyaoffs

También este miércoles se llevó a cabo el partido Tigres de Detroit vs Marineros de Seattle. Ante su público, los felinos triunfaron 9 carreras a 3 y emparejaron la serie 2 juegos a 2, misma que se definirá el viernes 10 de octubre.

Los Mariners estuvieron tres carreras por delante en la quinta entrada, pero los Tigers mostraron las garras en la parte baja de ese episodio y neutralizaron la desventaja con tres carreras.

Ya en el sexto inning, Detroit sumó otras cuatro anotaciones, dos de ellas mediante un jonrón del puertorriqueño Javier Báez.

En el séptimo episodio, el venezolano Gleyber Torres se sumó al bombardeo con otro cuadrangular y en el octavo Báez remolcó su cuarta carrera de la tarde para sellar el marcador 9 carreras a 3 y de paso equilibrar la eliminatoria.

Los Cachorros lograron un importante triunfo ante los Cerveceros

Mientras tanto, en Chicago, los Cachorros lograron una apretado triunfo por 4 carreras a 3 ante los Cerveceros.

Sal Frelick produjo la primera carrera del partido para Milwaukee gracias a un elevado de sacrificio que remolcó la carrera de Christian Yelich en la primera entrada.

Los Cachorros respondieron con cuatro carreras en ese mismo inning, animados por un jonrón de Michael Busch.

Milwaukee acortó distancias con un cuadrangular de Jake Bauers en el séptimo inning, pero los lanzadores relevistas de Chicago enfriaron los cañones visitantes y amarraron el triunfo, para poner la eliminatoria 2 juegos a 1. Este jueves se jugará el cuarto partido.

