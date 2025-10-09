Otra Victoria para Isaac del Toro; Gana la Carrera Gran Piemonte 2025

El pedalista mexicano Isaac del Toro, del UAE Team Emirates, volvió a subirse a la bicicleta para refrendar su buena temporada 2025 en el ciclismo de élite.

En esta ocasión, se trató de otra clásica en tierras italianas que también le han asentado al nacido en Ensenada, Baja California.

La Gran Piemonte 2025 cumplió este año 109 ediciones de disputarse, un recorrido de casi 180 kilómetros que exigió de los pedalistas fuerza y estrategia.

¿Cómo le fue a Isaac del Toro en la Gran Piemonte?

El mexicano fue consistente con lo que ha mostrado en las pruebas en las que ha participado durante este calendario.

Su principal ataque vino en los últimos kilómetros del accidentado recorrido, en el que los sube y baja montañosos hicieron que los atletas se pararan sobre los pedales.

Competidor nato, el 'Torito' se mantuvo pegado al pelotón en espera de cazar a los siempre intensos fugados, que a la postre sucumben al final de la carrera.

Tras cumplir los 180 kilómetros de terreno, después de un ascenso tremendo al Castelletto D'Erro, Del Toro Romero entró en la meta en el primer lugar, al llegar en solitario con un tiempo de 04:08:24. Se trata de su decimoquinta victoria de la temporada.

Así quedaron los primeros tres lugares:

El mexicano Isaac del Toro El suizo Marc Hirschi (Tudor) El neerlandés Bauke Mollema (Lidl-Trek).

Esta prueba fue la previa para el Giro de Lombardia, que se efectuará el próximo sábado, considerada la última de las cinco clásicas del ciclismo de élite (de un día).

Coleccionando títulos y resultados del Torito

El 2025 ha sido un año de ensueño y consolidación para el ciclista mexicano Isaac del Toro, quien ha sumado buenos resultados, luego de darse a conocer en el Giro de Italia.

Ganador del Milano-Turín.

Segundo en el Giro de Italia.

Ganador del Tour de Austria.

Ganador de la Clásica de les Terres de l'Ebre.

Segundo de la Villafranca-Ordiziako Klasikoa.

Ganador del GP Industria & Artigianato.

Ganador del Giro della Toscana.

Ganador de la Coppa Sabatini.

Ganador del Trofeo Matteotti.

Quinto en la Contrarreloj del Mundial de Ciclismo, en Kigali, Ruanda.

Séptimo en la Prueba de Ruta del Mundial de Ciclismo.

Ganador del Giro dell'Emilia.

