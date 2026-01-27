EUA Colabora con Fiscalía de Michoacán en Investigación Sobre Homicidio de Carlos Manzo

El gobierno de Estados Unidos, a través de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), colabora con la Fiscalía General de Justicia de Michoacán en la investigación del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

En conferencia de prensa, el fiscal de Justicia del estado, Carlos Torres, informó que la ATF brinda apoyo técnico para identificar el arma utilizada por Víctor Manuel “N”, señalado como el autor material del crimen. Detalló que el número de matrícula del arma fue limado, por lo que únicamente se han logrado recuperar tres dígitos, labor en la que la agencia estadounidense ha sido clave.

“ATF nos ha apoyado en todo momento. Esta relación con instancias de investigación de Estados Unidos ha sido fundamental para intentar detectar el número de matrícula del arma. Aunque está limado, se pudieron rescatar tres dígitos, y la ATF nos ha ayudado significativamente”, explicó el fiscal.

Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, destacó que en la entidad opera un laboratorio autorizado por la ATF, el cual cuenta con acceso a su base de datos balística para el análisis de armas relacionadas con distintos delitos.

“En la fiscalía existe un centro autorizado por la ATF para el análisis balístico. Las armas dejan una huella única al disparar, similar a una huella dactilar, que queda marcada en la ojiva, y eso es lo que se investiga”, señaló el mandatario.

¿Cómo murió a Carlos Manzo?

Carlos Manzo Rodríguez fue atacado alrededor de las 20:00 horas en la plaza principal de Uruapan, donde convivía con cientos de uruapenses, entre ellos varios niños, en el tradicional encendido del Festival de Velas en el marco de Día de Muertos.

El alcalde habría recibido seis tiros y fue trasladado aún con vida en una ambulancia al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde perdió la vida.

