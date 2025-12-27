¡Chécalo! Lista de Celulares Que Dejarán de Ser Compatibles con WhatsApp el 1 de Enero 2026
N+
La app dejará de funcionar en teléfonos con sistemas antiguos a partir de enero de 2026. Varios modelos clásicos de Apple y Android quedarán fuera.
COMPARTE:
WhatsApp iniciará 2026 con una depuración importante de dispositivos compatibles. La aplicación de mensajería, propiedad de Meta, dejará de operar en celulares cuyo sistema operativo ya no alcanza los requisitos mínimos necesarios para mantener funciones actualizadas y un entorno seguro.
La compañía explicó que esta revisión forma parte de una política constante: identificar equipos con tecnología desfasada que ya no reciben soporte oficial ni parches de seguridad. Cuando un teléfono no puede actualizar su software, también queda limitado para ejecutar correctamente nuevas versiones de la app.
Desde enero de 2026, WhatsApp solo será compatible con Android 5.0 o superior y con iPhone que cuenten con iOS 15.1 en adelante. Los dispositivos que no cumplan con estas condiciones irán perdiendo acceso de forma progresiva, comenzando por la falta de nuevas funciones y terminando con el bloqueo total del servicio.
Modelos que se quedarán sin WhatsApp
Apple
- iPhone 5
- iPhone 5c
- iPhone 5s
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
Samsung
- Galaxy S3
- Galaxy S4 Mini
- Galaxy S5
- Galaxy Note 2
- Galaxy Core
- Galaxy Trend
- Galaxy J2
LG
- Optimus L3
- Optimus L5
- Optimus L7
- Optimus F5
- Optimus L3 II Dual
- Optimus L5 II
Motorola
- Moto G (primera generación)
- Moto E (primera generación)
Sony
- Xperia Z2
- Xperia Z3
Huawei
- Ascend Mate
- Ascend G740
- Ascend D2
HTC
- Modelos de generaciones antiguas que no pueden actualizar el sistema operativo
Aunque muchos de estos teléfonos aún funcionan para llamadas, mensajes de texto o aplicaciones básicas, su hardware y software ya no permiten ejecutar WhatsApp bajo los estándares actuales de seguridad y rendimiento.
Meta ha aclarado que los usuarios serán notificados con anticipación dentro de la aplicación. Estos avisos servirán para recordar la necesidad de actualizar el sistema operativo o, en caso de no ser posible, respaldar chats y cambiar a un dispositivo más reciente antes de que el acceso sea suspendido.
Para verificar si un celular corre riesgo, se puede revisar la versión del sistema en el menú de Ajustes o Configuración del equipo. Anticiparse al cambio evitará la pérdida de información y la interrupción del servicio.
Historias recomendadas:
Registro de Celulares 2026: Estos son El Documento y Fecha Clave para No Perder Tu Línea
Foto Biométrica, el Nuevo Requisito para Entrar a Estados Unidos Junto con la VISA: Así la Sacas