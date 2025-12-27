¡Chécalo! Lista de Celulares Que Dejarán de Ser Compatibles con WhatsApp el 1 de Enero 2026

WhatsApp iniciará 2026 con una depuración importante de dispositivos compatibles. La aplicación de mensajería, propiedad de Meta, dejará de operar en celulares cuyo sistema operativo ya no alcanza los requisitos mínimos necesarios para mantener funciones actualizadas y un entorno seguro.

La compañía explicó que esta revisión forma parte de una política constante: identificar equipos con tecnología desfasada que ya no reciben soporte oficial ni parches de seguridad. Cuando un teléfono no puede actualizar su software, también queda limitado para ejecutar correctamente nuevas versiones de la app.

Desde enero de 2026, WhatsApp solo será compatible con Android 5.0 o superior y con iPhone que cuenten con iOS 15.1 en adelante. Los dispositivos que no cumplan con estas condiciones irán perdiendo acceso de forma progresiva, comenzando por la falta de nuevas funciones y terminando con el bloqueo total del servicio.

Modelos que se quedarán sin WhatsApp

Apple

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Samsung

Galaxy S3

Galaxy S4 Mini

Galaxy S5

Galaxy Note 2

Galaxy Core

Galaxy Trend

Galaxy J2

LG

Optimus L3

Optimus L5

Optimus L7

Optimus F5

Optimus L3 II Dual

Optimus L5 II

Motorola

Moto G (primera generación)

Moto E (primera generación)

Sony

Xperia Z2

Xperia Z3

Huawei

Ascend Mate

Ascend G740

Ascend D2

HTC

Modelos de generaciones antiguas que no pueden actualizar el sistema operativo

Aunque muchos de estos teléfonos aún funcionan para llamadas, mensajes de texto o aplicaciones básicas, su hardware y software ya no permiten ejecutar WhatsApp bajo los estándares actuales de seguridad y rendimiento.

Meta ha aclarado que los usuarios serán notificados con anticipación dentro de la aplicación. Estos avisos servirán para recordar la necesidad de actualizar el sistema operativo o, en caso de no ser posible, respaldar chats y cambiar a un dispositivo más reciente antes de que el acceso sea suspendido.

Para verificar si un celular corre riesgo, se puede revisar la versión del sistema en el menú de Ajustes o Configuración del equipo. Anticiparse al cambio evitará la pérdida de información y la interrupción del servicio.

