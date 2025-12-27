Foto Biométrica, el Nuevo Requisito para Entrar a Estados Unidos Junto con la VISA: Así la Sacas

Desde el viernes 26 de diciembre 2025 entraron en vigor los nuevos requisitos para entrar a Estados Unidos, además de la VISA Americana, por ello, acá te decimos qué son los dates biométricos y cómo tramitar la foto biométrica, pues será vital para ingresar y salir del país norteamericanos de forma legal.

Este nuevo requisito para entrar a Estados Unidos se suma al de la revisión de redes sociales para millones de personas, sobre todo para quienes cuentan con exención de VISA. Toda esta información llega meses antes del inicio del Mundial 2026, en el cual Estados Unidos figura como sede principal del torneo y para bridarle mayor seguridad a los aficionados, todos los que tengan boleto van a tener prioridad para tramitar su documento.

Video: Papá de Federico Logra Visa Humanitaria para ir a Galveston y Traer su Cuerpo a Campeche

¿Qué son los datos biométricos?

Los datos biométricos son características físicas o de conducta únicas en una persona. Suelen identificarse como huellas dactilares, rasgos faciales, voz, entre otras cosas. Esto tiene como objetivo autenticar tu identidad de forma seguros a través de sistemas tecnológicos.

Nota relacionada: Empieza Nueva Dinámica para Entrar a Estados Unidos: Activan Este Protocolo para Extranjeros

En México el término se volvió popular recientemente con la llegada de la CURP Biométrica, trámite que inició formalmente en octubre 2025 y que en una nota ya te dijimos cómo sacarla en los módulos de RENAPO (Registro Nacional de la Población).

¿Cuáles son los nuevos requisitos para entrar a Estados Unidos?

De acuerdo con una normativa anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense (DHS, por sus siglas en inglés) los nuevos requisitos para entrar y salir de Estados Unidos son los siguientes:

Se podrán recolectar los datos biométricos, como son las huellas dactilares y aspectos faciales, de los extranjeros que entren y salgan del país por aire, tierra o mar.

Se podrán tomar fotografías para que el sistema de seguridad elabore una foto biométrica.

Permite emplear el reconocimiento facial en menores de 14 años y personas mayores de 79 años, dos grupos que se encontraban exentos hasta hoy.

Video: Entra en Vigor el Reconocimiento Facial Obligatorio para Cruzar de Cd. Juárez a EUA

¿Cómo sacar la foto biométrica?

Debido a que este nuevo requisito aplica para mexicanos y todos los no ciudadanos, todas las personas que cuenten con su VISA Americana y viajen o deseen salir de territorio norteamericano serán sometidos a un protocolo de seguridad. Ahí, las persona deberán recopilar sus datos biométricos faciales.

El programa lleva por nombre "Recopilación de datos biométricos de extranjeros al entrar y salir de Estados Unidos" y le será pedido a todas las personas que ingresen o abandonen el país, ya sea por vía terrestre, marítima o en los aeropuertos estadounidenses.

Nota relacionada: Donald Trump Lanza Sitio de la Visa Dorada para Residir en Estados Unidos, ¿Cuánto Cuesta?

Con la llegada de la foto biométrica y demás datos biométricos, las autoridades de Estados Unidos van a poder identificar a todas las personas que ingresen al país de forma legal. Con esto se busca combatir el terrorismo, aunque también la medida fue criticada por activistas de derechos civiles.

