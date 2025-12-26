Empieza Nueva Dinámica para Entrar a Estados Unidos: Activan Este Protocolo para Extranjeros

Este viernes, 26 de diciembre de 2025, entró en vigor la nueva dinámica para entrar a Estados Unidos de América (EUA). Así es el nuevo protocolo para extranjeros, entre ellos los mexicanos.

La normativa, anunciada el pasado octubre, permite al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) aplicar el nuevo protocolo a los extranjeros cuando ingresen o abandonen Estados Unidos, en:

Los aeropuertos.

Puntos terrestres.

Puertos marítimos.

La nueva regla afecta a todos los no ciudadanos, incluidos aquellos que posean una tarjeta de residencia permanente, residentes temporales, trabajadores temporales, menores de edad y adultos mayores.

Además de esta directriz que endurecerá las normas fronterizas, el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, propuso el pasado 10 de diciembre que los turistas de 42 países, incluido España, deban entregar el historial de sus redes sociales de los últimos cinco años para ingresar en Estados Unidos.

Esta medida aplicaría a los ciudadanos que ingresan bajo el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA, en inglés). Este programa cobija a turistas y viajeros procedentes de 42 países, entre ellos:

España, el Reino Unido, Irlanda, Nueva Zelanda, Australia, Francia, Japón, Israel y Catar, entre otros.

Protocolo para extranjeros

Desde hoy, entra en vigor nueva regla del DHS, para extranjeros que ingresen o abandonen Estados Unidos, así es el protocolo:

Se podrán recolectar los datos biométricos, como son las huellas dactilares y aspectos faciales, de los extranjeros que entren y salgan del país por aire, tierra o mar.

Se podrán tomar fotografías.

Permite emplear el reconocimiento facial en menores de 14 años y personas mayores de 79 años, dos grupos que se encontraban exentos hasta hoy.

Según el DHS, este sistema "ayudará a abordar las preocupaciones de seguridad nacional".

El terrorismo, el uso fraudulento de documentos de viaje, la sobrestadía de los visitantes, e información incorrecta o incompleta de los viajeros, fueron las principales amenazas que citó el Gobierno para justificar la aplicación de la normativa.

Este sistema también permitirá al DHS confirmar de manera más concreta la identidad de los extranjeros que estén buscando entrada o admisión a Estados Unidos, y verificar su salida de Estados Unidos.

La medida fue criticada por activistas de derechos civiles, que cuestionan qué ocurrirá con los datos de los pasajeros, cuánto tiempo se conservarán o qué sucederá en caso de malentendidos.

Con información de N+ y EFE

