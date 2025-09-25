Trump Firma Proclamación para Restringir Entrada de Extranjeros con Visa H-1B a EUA

El presidente Donald Trump firmó este jueves 25 de septiembre de 2025 una proclamación para restringir la entrada de ciertos extranjeros con visa H-1B a Estados Unidos como trabajadores no inmigrantes.

Con ello, se requerirá un pago de 100 mil dólares —cerca de un millón 850 mil pesos al tipo de cambio actual— para acompañar o complementar las peticiones H-1B para nuevas solicitudes.

De esta forma, el gobierno de Estados Unidos busca que el proceso de selección de visas H-1B favorezca a los trabajadores más cualificados y mejor pagados, según un aviso del Registro Federal publicado martes pasado.

¿Qué pasará con el proceso de solicitud de visa H-1B?

La iniciativa dará más peso a las solicitudes de los empleadores que pagan salarios altos si las peticiones anuales de visas superan el límite legal de 85 mil, según el anuncio. El objetivo es proteger a los estadounidenses de la "competencia salarial desleal" de los trabajadores extranjeros.

El presidente Trump lanzó una amplia ofensiva contra la inmigración después de asumir el cargo en enero, incluido un impulso a las deportaciones masivas y un intento de impedir la ciudadanía a los hijos de inmigrantes ilegales.

En los últimos días, su gobierno ha intensificado su enfoque en el programa H-1B, popular entre las empresas tecnológicas y de subcontratación para obtener trabajadores extranjeros cualificados.

Con información de: N+ y Reuters

