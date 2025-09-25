Banxico Reduce a 7.50% su Tasa de Interés Interbancaria

La Junta de Gobierno del Banco de México decidió reducir en 25 puntos base el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día, estableciéndola en 7.50% con efectos a partir del 26 de septiembre de 2025.

La decisión se tomó en un contexto de desaceleración económica global, donde se estima que durante el tercer trimestre de 2025 la actividad económica mundial se habría expandido a un ritmo menor al del trimestre anterior. El banco central mexicano anticipa que tanto la economía mundial como la de Estados Unidos se desaceleren este año y el próximo respecto de 2024.

En el ámbito internacional, la Reserva Federal estadounidense bajó en 25 puntos base su tasa de referencia y espera implementar reducciones adicionales en lo que resta del año. Esta situación provocó que las tasas de interés gubernamentales en Estados Unidos disminuyeran, especialmente las de corto plazo, mientras que el dólar se depreció moderadamente.

La economía mexicana mostró signos de debilidad al inicio del tercer trimestre de 2025. Desde la pasada decisión de política monetaria, las tasas de interés de valores gubernamentales en México registraron disminuciones, especialmente las de mayor plazo, mientras que el peso mexicano se apreció.

El entorno de incertidumbre y tensiones comerciales implica importantes riesgos a la baja para la actividad económica, según la evaluación del banco central.

Entre julio y la primera quincena de septiembre, la inflación general presentó cierto aumento al pasar de 3.51% a 3.74%, mientras la subyacente tuvo un cambio acotado de 4.23% a 4.26%. Las expectativas de inflación general para el cierre de 2025 disminuyeron, aunque las de mayor plazo permanecieron relativamente estables en niveles por encima de la meta.

Los pronósticos de inflación general tuvieron cambios moderados, mientras que los de la subyacente presentaron cierto ajuste al alza. El banco central continúa esperando que la inflación general converja a la meta del 3% en el tercer trimestre de 2026.

La institución identificó varios riesgos al alza para la inflación: depreciación del peso mexicano, disrupciones por conflictos geopolíticos o políticas comerciales, persistencia de la inflación subyacente, presiones de costos y afectaciones climáticas.

Entre los riesgos a la baja se encuentran una actividad económica menor a la anticipada, un menor traspaso de aumentos en los costos y menores presiones por la apreciación de la moneda nacional.

El balance de riesgos respecto de la trayectoria prevista para la inflación mantiene un sesgo al alza, aunque este es menos pronunciado que el enfrentado entre 2021 y 2024. Los cambios de política económica por parte de la nueva administración estadounidense han añadido incertidumbre a las previsiones.

La Junta de Gobierno juzgó apropiado continuar con el ciclo de disminuciones de la tasa de referencia, considerando el comportamiento del tipo de cambio, la debilidad mostrada por la actividad económica y los posibles impactos ante cambios en políticas comerciales a nivel global.

La decisión no fue unánime. Votaron a favor de reducir la tasa Victoria Rodríguez Ceja, Galia Borja Gómez, José Gabriel Cuadra García y Omar Mejía Castelazo. Jonathan Heath votó a favor de mantener el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día en un nivel de 7.75%.

Hacia adelante, la Junta de Gobierno valorará recortes adicionales a la tasa de referencia, tomando en cuenta los efectos de todos los determinantes de la inflación. Las acciones futuras buscarán que la tasa de referencia sea congruente con la trayectoria requerida para propiciar la convergencia ordenada y sostenida de la inflación general a la meta de 3% en el plazo previsto.

