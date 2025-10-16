Trámite de CURP Biométrica Inicia Hoy 16 de Octubre 2025: ¿Es Obligatoria? Link para Sacar Cita

En México los trámites se actualizan y a partir de este 16 de octubre de 2025 se implementó la nueva CURP Biométrica, por lo que los ciudadanos se preguntan dónde deben solicitarla y si se trata de un trámite obligatorio. Por ello, en N+ aclaramos dudas y damos a conocer cuál es el link para sacar la cita.

El Diario Oficial de la Federación (DOF) marcaba un plazo de 90 días desde la publicación del decreto que reforma la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el pasado 16 de julio de 2025, para la entrada en vigor de la CURP Biométrica como identificación oficial.

Por lo que, a partir de este jueves 16 de octubre de 2025 se marca el inicio del plazo de implementación de esta nueva forma de identificación en México.

¿Tramitar la CURP Biométrica es obligatorio o voluntario?

Desde la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinhaum Pardo indicó que el trámite de la CURP Biométrica es opcional. Al tratarse de una cuestión voluntaria, "la gente decide si da sus datos o no, como en cualquier caso, uno decide si da sus datos personales o no a partir de lo que ofrece tener una Identidad".

En tanto que el Artículo 91 Bis del decreto que reforma la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, indica que la CURP que contenga huella dactilares y fotografía será el documento nacional de identificación obligatorio, de aceptación universal, obligatoria en todo el territorio nacional, estará disponible en formato físico y digital.

Mientras que durante la Feria de Afores, el director general del Registro Nacional de la Población e Identidad (Renapo), Féliz Arturo Vargas, anunció la puesta en marcha del módulo piloto para tramitar la CURP Biométrica.

¿Dónde se ubica el módulo para tramitar la CURP Biométrica? Link para sacar Cita

De acuerdo con la página web del RENAPO, en este Link podrás agendar una cita para realizar el Registro Biométrico en los Módulos de RENAPO en Ciudad de México.

Allí hay que seleccionar la opción "Registro de Datos Biométricos para la CURP", que arroja una leyenda en la que se explica que por ahora la única oficina donde se atenderá este trámite se ubica en la alcaldía Cuauhtémoc.

De modo que para realizar el Registro de Datos Biométricos del Rostro, Huellas Dactilares e Iris, se atenderán las citas en el Módulo ubicado en Calle de Londres 102, colonia Juárez, de Ciudad de México.

Ahí se podrá seleccionar la Fecha y Hora para acudir, aunque hasta la noche de este 16 de Octubre de 2025, todos los días de octubre arrojaban "No hay horarios disponibles para una cita en la fecha seleccionada. Por favor, elija otra fecha".

¿Qué datos contiene la CURP Biométrica?

Este formato concentrará los datos que ya contemplaba la CURP original: nombre y apellidos, fecha de nacimiento, sexo o género, lunar de nacimiento y nacionalidad.

En tanto que el CURP Biométrico incluye huellas dactilares y una fotografía reciente que quedará vinculada al documento digital y físico. Así como la integración de los datos biométricos, previo consentimiento de las personas titulares.

