¿Qué Pasa si No Tramito la CURP Biométrica? Esto Dice el Gobierno de México

A partir del 16 de octubre de 2025, la Clave Única de Registro de Población (CURP) Biométrica podrá tramitarse en todas las entidades federativas del país, informó el Registro Nacional de Población (RENAPO).

Las personas interesadas podrán acudir a cualquier oficina del Registro Civil o a un módulo del RENAPO, de lunes a viernes en un horario de 8:30 a 14:30 horas, para realizar el trámite correspondiente.

La CURP Biométrica representa una evolución significativa del documento tradicional. Ya no se trata únicamente del código alfanumérico que ha identificado a los mexicanos por décadas, sino de un registro reforzado con elementos biométricos como fotografía, huellas dactilares y escaneo de iris, vinculados de manera única a cada ciudadano.

El objetivo de esta actualización es asociar de forma irrefutable la identidad física y digital de las personas, garantizando que quien realiza un trámite sea realmente quien dice ser. Con ello, se busca prevenir la suplantación de identidad y fortalecer la seguridad en los servicios presenciales y digitales del gobierno.

Además, la validación podrá realizarse a distancia, lo que permitirá una verificación de identidad más ágil y confiable en entornos digitales, facilitando el acceso a trámites y servicios en línea.

¿Es obligatoria la CURP biométrica?

Tras su aprobación en junio pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la CURP Biométrica no será de carácter obligatorio. Cada ciudadano podrá decidir libremente si desea proporcionar sus datos biométricos para obtenerla.

“No es obligatoria… La gente decide si da sus datos personales o no, a partir de lo que ofrece la opción de tener una identidad. Así está en la ley. Ninguna institución debe exigir la CURP biométrica”, afirmó Sheinbaum en su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Aunque el trámite es voluntario, el gobierno federal prevé que la mayoría de la población opte por registrarse, dada la seguridad y ventajas que ofrece esta nueva versión de la CURP.

Esto Requieres para Tramitar tu CURP Biométrico

