Estados Unidos Pedirá a Turistas sin Visa su Historial de Redes Sociales de los Últimos 5 Años

El gobierno de Donald Trump pedirá a los turistas exentos de visa que muestren el historial de 5 años de redes sociales antes de entrar a Estados Unidos. La medida incluye a 42 países cuyos ciudadanos no necesitan visa para ingresar al país.

Estados Unidos ya ha impedido la entrada a al menos un turista que tenía un meme sobre el vicepresidente en su celular.

Estados Unidos exigirá 5 años de historial de redes sociales para ingresar sin visa

Actualmente, los ciudadanos de 42 países (entre los que se encuentran casi todos los miembros de la Unión Europea, Reino Unido, Japón y Chile) solo deben tramitar un permiso para entrar a Estados Unidos. Aunque no necesitan visa, se les pide registrarse a través del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA, por sus siglas en inglés), donde se recopilan algunos datos personales.

Ahora, el gobierno de Estados Unidos ha señalado que solicitará de forma obligatoria acceder a los datos de redes sociales de todos los viajeros provenientes de estos países. Los solicitantes deberán proporcionar cinco años de historial en redes sociales.

El aviso señala que los viajeros también tendrían que presentar otros “campos de datos de alto valor”, incluidos:

Números de teléfono de los últimos cinco años

Direcciones de correo electrónico de la última década

Datos personales de familiares

Información biométrica

El aviso precisa que estas medidas se aplicarán dentro de 60 días, a menos que sean impugnadas en el sistema judicial estadounidense.

Medidas de Trump afectan al turismo en Estados Unidos

El gobierno de Donald Trump ha endurecido las restricciones para entrar a Estados Unidos, como parte de sus políticas contra la migración. Estas políticas han coincidido con una caída del turismo internacional hacia el país.

Según la consultora Oxford Economics, perteneciente a la Universidad de Oxford, el turismo internacional en Estados Unidos se ha contrajo un 8.2% desde que Donald Trump asumió la presidencia. No obstante, se esperaba que el turismo creciera un 9% durante el 2025.

Esto representa una variación del 17.2%. Algunas ciudades, como Las Vegas, han resentido especialmente la caída del turismo proveniente de Canadá, país que Donald Trump propuso anexar como el estado 51 de la Unión Americana.

No obstante el gobierno de Donald Trump espera un repunte en el turismo, debido al Mundial 2026, que se organiza en conjunto con Canadá y México. El gobierno estadounidense ha anunciado que aquellos turistas con boletos tendrán preferencia a la hora de tramitar sus visas.

