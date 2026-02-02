Irán Ordena Diálogo con EUA Mientras Trump Advierte de "Cosas Malas" Si no Hay Acuerdo

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, ordenó el inicio de las conversaciones nucleares con Estados Unidos, según informaron medios locales, mientras que su homólogo, Donald Trump, amenazó con "cosas malas" si no se llega a un acuerdo con la república islámica.

Tras respuesta de las autoridades iraníes a las protestas antigubernamentales que alcanzaron su punto álgido el mes pasado, el presidente estadounidense amenazó con una acción militar y ordenó el envío de un grupo de portaaviones a Oriente Medio.

¿Por qué lanza advertencias Trump a Irán?

Trump mantuvo su esperanza de que Washington "llegue a un acuerdo" con Irán, pero también advirtió que "sucederían cosas malas" si no se llega a un acuerdo.

Teherán insistió en que busca la diplomacia, al tiempo que prometió una respuesta desenfrenada a cualquier agresión.

"El presidente Pezeshkian ha ordenado el inicio de conversaciones con Estados Unidos" sobre el programa nuclear iraní, informó el lunes la agencia de noticias Fars, citando a una fuente gubernamental anónima. El informe también fue publicado por el periódico gubernamental Iran y el diario reformista Shargh.

¿Cuándo habrá reunión Irán y EUA?

Es probable que se celebre una reunión en Turquía el viernes, tras las intervenciones de Egipto, Qatar, Turquía y Omán, según información de la agencia AFP, través de un funcionario árabe.

El sitio web de noticias estadounidense Axios citó a dos fuentes anónimas que indicaron que se esperaba que el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, se reuniera con el enviado estadounidense Steve Witkoff en Estambul para discutir un posible acuerdo sobre la cuestión nuclear.

Trump dice que se agota el tiempo

Trump advirtió que "se agota el tiempo" para que Irán alcance un acuerdo sobre su programa nuclear, que Occidente cree que tiene como objetivo fabricar una bomba atómica, una afirmación que Teherán ha negado reiteradamente.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, declaró el lunes que Teherán estaba trabajando en un método y un marco para las negociaciones que estarían listos en los próximos días, y que los mensajes entre ambas partes se transmitirían a través de actores regionales.

El principal diplomático de Jordania, Ayman Safadi, aseguró a Araghchi el lunes que el reino "no será un campo de batalla en ningún conflicto regional ni una plataforma de lanzamiento para ninguna acción militar contra Irán".

Las autoridades iraníes, incluido el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, han advertido que cualquier ataque estadounidense desencadenaría una "guerra regional".

Protestas en Irán

Las protestas en Irán se desencadenaron a finales de diciembre por las dificultades económicas y aumentaron en tamaño e intensidad durante varios días a principios de enero.

Las autoridades han calificado las protestas como "disturbios" avivados por sus archienemigos, Estados Unidos e Israel, y Jamenei las ha comparado con un intento de "golpe de Estado".

Teherán ha reconocido miles de muertes durante las protestas, y el domingo la presidencia publicó los nombres de 2 mil 986 personas de las 3 mil 117 que, según las autoridades, murieron en los disturbios.

Las autoridades insisten en que la mayoría eran miembros de las fuerzas de seguridad y transeúntes inocentes, atribuyendo la violencia a "actos terroristas".

Sanciones de la UE a Irán

La Unión Europea también impuso nuevas sanciones a funcionarios iraníes, incluido el ministro del Interior, una medida que el lunes repitió Gran Bretaña, que anunció sanciones contra 10 personas por la "brutalidad contra los manifestantes".

La televisión estatal iraní también anunció la detención de cuatro extranjeros en Teherán por "participación".

