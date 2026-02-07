¿'Checo' Pérez en el Super Bowl? Cadillac Revelará su Auto de F1 con Millonario Comercial

Este año la Fórmula 1 tendrá una nueva escudería compitiendo. Cadillac será el nuevo equipo de la máxima categoría del automovilismo profesional y, para deleite del público mexicano, uno de sus pilotos es Sergio 'Checo' Pérez. Estamos a un mes de que arranque la temporada 2026 de la F1 y Cadillac aún no ha revelado el diseño de su monoplaza, pero tienen planeado hacerlo de una manera realmente llamativa: con un comercial que será emitido durante el Super Bowl LX.

El Súper Tazón es, año con año, el evento deportivo con mayor audiencia en Estados Unidos. Tan sólo en 2025 el Super Bowl tuvo un récord de audiencia promedio, el cual fue de 127.7 millones de espectadores en Estados Unidos en plataformas de televisión. Esto no sólo representó un aumento del 3% con respecto al 2024, sino que fue el segundo año consecutivo en que el partido por el título de la NFL alcanzó un récord de audiencia, lo cual hace que el costo por un anuncio durante el juego tenga un costo muy elevado.

¿Cuánto le costó a Cadillac su anuncio durante el Super Bowl LX?

Conseguir un anuncio durante el Super Bowl no es una tarea sencilla, pues quien desee publicitarse en ese espacio debe desembolsar una enorme cantidad de dinero. En ese sentido, según Variety y AdWeek, el precio de un anuncio de 30 segundos ronda entre los 7 y 8 millones de dólares para esta edición.

¿'Checo Pérez estará en el Super Bowl 2026?

Aunque no se sabe cómo será el comercial de Cadillac durante el Super Bowl 2026, se especula que en el anuncio podría aparecer el piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez, esto debido a su gran popularidad en territorio norteamericano.

Se espera también que, unas horas después del comercial, "el coche que Cadillac llevará a las carreras saldrá a la pista para una jornada de rodaje en el Circuito Internacional de Baréin, donde la decoración cobrará vida", de acuerdo con The New York Times.

