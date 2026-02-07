México Sub 17 Vuelve a Golear en el Premundial de la CONCACAF

La Selección Mexicana Sub-17 continúa su participación en el Premundial de la CONCACAF. Los futbolistas mexicanos han tenido un gran arranque de torneo, pues en su debut aplastaron al combinado de Sint Maarten con un escandaloso marcador de 10-0 en un partido disputado en Trinidad y Tobago.

Ahora, en la segunda fecha del torneo, México ha reafirmado su condición de favorito, pues volvió a golear. Esta vez el triunfo fue ante su similar de San Martín, a quienes vencieron 4-0 en su segundo duelo del Premundial Sub-17 de la Concacaf, consiguiendo así su segunda victoria en el certamen en su camino al Mundial de Qatar 2026.

El equipo dirigido por Jürgen Castañeda marcha con paso perfecto en el Grupo A, sumando seis puntos de seis posibles. En ese sentido, el conjunto mexicano registra 14 goles a favor y todavía no ha recibido ninguno.

México vuelve a golear en el Premundial

Con goles de Adonai Valdez, Luis Trujillo, Carlos Calvillo y Eliud Sánchez, México Sub-17 controló el juego de principio a fin. El Tricolor Sub-17 enfrentará el próximo lunes 9 de febrero a la selección de Barbados, equipo con el que pelearán el liderato del Grupo A, pues ellos también lograron ganar su su primeros dos compromisos del torneo.

Con el triunfo de este sábado 7 de febrero ante San Martín, México se coloca en el primer lugar de su sector en el Premundial Sub-17 de la Concacaf, sin embargo esto es solo por la diferencia de goles.

