Cruz Azul Rescata Empate contra los Bicampeones; Así Marcha la Tabla de la Liga MX

Este sábado 7 de febrero se llevó a cabo el partido Toluca vs Cruz Azul, uno de los más llamativos de la Jornada 5 en el torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Los actuales bicampeones del futbol mexicano recibieron en el estadio Nemesio Diez al conjunto cementero que dirige Nicolás Larcamón, en un encuentro que resultó muy emocionante y que terminó con un empate 1-1 gracias a un gol en los minutos finales del compromiso.

Cruz Azul logró rescatar un punto de su visita al 'Infierno', pues al minuto 41 apareció el gran goleador escarlata, Paulinho, para adelantar al cuadro local. El gol del atacante portugués significó el 1-0 para Toluca, equipo que pese a realizar un total de 14 remates (5 de ellos con dirección a portería) no pudo anotar nuevamente y terminó concediendo el tanto de la igualdad al minuto 77, cuando José Paradela marcó la anotación que le arrebató el triunfo a los Diablos.

Toluca se mantiene invicto en el Clausura 2026

A pesar de que dejaron escapar la victoria, los pupilos de Antonio 'Turco' Mohamed se mantienen invictos en lo que va del torneo Clausura 2026. Luego de cinco partidos disputados, los Diablos tienen marca de dos triunfos y tres empates, lo cual los deja con nueve puntos. Por su parte, Cruz Azul registra diez unidades ya que, pese a tener un partido perdido, han obtenido tres victorias y apenas un empate durante el certamen.

De esta manera, el cuadro celeste se ubica en el cuarto lugar de la tabla general, a reserva de lo que suceda en el partido de América vs Monterrey. Toluca, por otro lado, ocupa el quinto puesto de la Liga MX.

Así marchan los primeros lugares de la tabla en la Liga MX 2026

Chivas - 15 pts. Pumas - 11 pts. Tigres - 10 pts. Cruz Azul - 10 pts. Toluca - 9 pts. Atlas - 9 pts. Pachuca - 8 pts. Monterrey - 7 pts. (un partido menos)

