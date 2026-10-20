Vinculan a Proceso a Implicados en Muerte de Fotoperiodistas en AXE Ceremonia

Un juez de control vinculó a proceso a ocho personas físicas y tres personas morales, acusadas de homicidio culposo por la muerte de los fotoperiodistas Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles, cuando cubrían el evento musical AXE Ceremonia 2025 en el Parque Bicentenario y les cayó una estructura encima.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México basó su acusación en la posible violación al programa de protección civil para el evento musical, que no contemplaba la instalación de una estructura decorativa utilizada como punto de encuentro, sobre una grúa, que colapsó debido a los fuertes vientos.

A las 02:00 de la madrugada concluyó la audiencia en la que el juez determinó que a todos los imputados se le iniciará un proceso penal, incluida María ‘N’, encargada de protección civil del evento, quien fue vinculada a proceso desde el jueves pasado.

Edwin Alan Piñón González, representante legal de la familia de Miguel Ángel Rojas, declaró a N+ que este día “es muy importante para la familia”, pues en la audiencia, “el juez escuchó los argumentos de ambas partes, tanto de las defensas como de la asesoría jurídica y el Ministerio Público, y determinó, para este momento, dictar auto de vinculación para las tres empresas y también en contra de ocho personas físicas. En total se dictaron 11 autos de vinculación a proceso".

"Yo creo que en este momento para la familia es festejo, es alegría, porque han pasado 18 meses desde los hechos que ocurrieron aquel 5 de abril de 2025 y que las empresas han jugado de una forma, digamos grosera”, con “más de 20 amparos presentados con la única finalidad de retrasar la celebración de esta audiencia”, mencionó Piñón González.

El representante legal agregó que, como se había denunciado públicamente, en este tiempo detectaron una “coalición entre la asesoría jurídica de Berenice Giles con una de las empresas imputadas, que también impulsaron una estrategia para poder evitar llegar a esta audiencia".

Al final de la audiencia se destacó el supuesto cobro de un seguro que realizó al menos una de las empresas ahora vinculadas a proceso.

"Esa información es muy importante porque los seguros ya fueron cobrados por parte de las empresas. Esa información nunca fue informada a la Fiscalía, nunca se le hizo del conocimiento a ninguna de las asesorías jurídicas”, indicó Edwin Alan Piñón González.

Cuestionado sobre si los parientes de Miguel Ángel recibirán algún apoyo, el asesor legal respondió que “en teoría, los montos que maneja la póliza de seguro es para incidentes y riesgos, y la agencia de los socios la cobró a nombre de la familia".

El juez ordenó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria por el caso del AXE Ceremonia 2025. Cabe señalar que la familia de Berenice Giles ya había llegado un acuerdo con las empresas para evitar seguir el proceso.

Con información de Guillermo Segura.

RMT