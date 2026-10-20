Seguridad

Vinculan a Proceso a Implicados en Muerte de Fotoperiodistas en AXE Ceremonia

La Fiscalía General de Justicia de CDMX basó su acusación en la posible violación al programa de protección civil durante el evento, realizado el 5 de abril de 2025

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Vinculan a Proceso a 10 Personas por caso de Muerte de Fotoperiodistas

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Tras 18 meses de espera, se inicia proceso penal por la tragedia en AXE Ceremonia 2025. La Fiscalía acusa violación al programa de protección civil. Conoce los detalles.

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