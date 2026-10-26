Desaparecidos

Desaparece Samuel Cardona, Activista de 'Un Río en el Río' en Monterrey, Nuevo León

A través de la página oficial de este colectivo fue donde se compartió la ficha de búsqueda

Activista desaparecidoEl activista lleva 13 días sin ser visto. Foto: FGJNL

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Buscan a Samuel Cardona, Activista de 'Un Río en el Río' Desaparecido en Monterrey, Nuevo León | N+