Desaparece Samuel Cardona, Activista de 'Un Río en el Río' en Monterrey, Nuevo León

Autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) se encuentran en búsqueda de Samuel Cardona Garza, activista del colectivo ‘Un Río en el Río’ que lleva más de 10 días desaparecido.

Fue a través de la página oficial de este colectivo donde se compartió la ficha de búsqueda. En esa publicación, compañeros de Samuel Cardona señalaron que la última vez en ser visto fue el pasado 13 de octubre, en la colonia Vista Hermosa, en Monterrey, Nuevo León.

En la ficha de búsqueda se señaló que durante su desaparición el activista vestía una playera negra y un pantalón caqui. Como señas particulares, Samuel Cardona tiene un tatuaje en el antebrazo izquierdo de una tortuga de colores, mientras que en el antebrazo derecho tiene la imagen de una nochebuena y un timón.

Samuel Cardona tiene 34 años, es de nacionalidad mexicana, mide aproximadamente 1.80 metros y es de complexión delgada. Tiene el cabello negro, largo y ondulado, ojos café oscuro, nariz chata y boca mediana. Además, la ficha señala que tiene tez morena clara, por lo que estos datos pueden ayudar a identificarlo.

Integrantes del colectivo pidieron el apoyo de la ciudadanía para compartir la ficha y difundir la información que pueda contribuir a su localización. También expresaron su preocupación por la desaparición de su compañero y solicitaron ayuda para que pueda regresar a casa.