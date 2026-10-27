Así Se Elige la Quinteta de Candidatos para Nuevo Presidente Consejero del INE

Este 26 de octubre de 2026, se informó que la Cámara de Diputados comenzará el procedimiento para elegir al nuevo presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) tras la renuncia de Guadalupe Taddei por .

Es importante destacar que mientras se elige al nuevo presidente del INE, uno de los consejeros electorales asumirá provisionalmente la presidencia del instituto.

¿Cómo se elige al nuevo consejero presidente del INE? Una vez formalizada la renuncia, la Cámara de Diputados deberá aprobar en el Pleno un acuerdo para iniciar la sustitución por falta absoluta.

Después se integrará un Comité Técnico que estará integrado por cinco personas de reconocido prestigio: tres nombradas por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados y dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Esto se contempla en el artículo 41 de la Constitución, el cual señala:

"El consejero Presidente y los consejeros electorales durarán en su cargo nueve años y no podrán ser reelectos. Serán electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, mediante el siguiente procedimiento:

a) La Cámara de Diputados emitirá el acuerdo para la elección del consejero Presidente y los consejeros electorales, que contendrá la convocatoria pública, las etapas completas para el procedimiento, sus fechas límites y plazos improrrogables, así como el proceso para la designación de un comité técnico de evaluación, integrado por cinco personas de reconocido prestigio, de las cuales tres serán nombradas por el órgano de dirección política de la Cámara de Diputados y dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos".

Luego se publicará una convocatoria para recibir las candidaturas de quienes aspiren a ocupar la presidencia del INE. El Comité Técnico revisará los perfiles. La Constitución establece que el comité seleccionará a las personas mejor evaluadas. Se trata de cinco perfiles de candidatos.

La Jucopo impulsará acuerdos entre los partidos para proponer al perfil que ocupará la presidencia del INE. La designación requiere el voto de dos terceras partes de las diputadas y los diputados presentes.

Si no se consiguiera la mayoría calificada, el procedimiento contempla la insaculación, es decir, elegir a quien ocupará la titularidad del INE por sorteo a partir de la lista integrada por el comité evaluador.

Si en esa etapa tampoco se concreta el perfil, la Constitución prevé la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante insaculación, es decir, igual por sorteo.

Finalmente, Monreal estimó que el procedimiento puede durar entre cuatro y cinco semanas, por lo que señaló que los trabajos comenzarán en cuanto se formalice la renuncia.

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