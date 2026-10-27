Política

Así Se Elige la Quinteta de Candidatos para Nuevo Presidente Consejero del INE

Luego de la renuncia de Guadalupe Taddei, ahora se deberán elegir a los perfiles de reconocido prestigio que integrarán la quinteta de aspirantes

Cómo Elige Quinteta Candidatos Nuevo Presidente Consejero INE 2026Cuartoscuro
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
¿Cómo Se Elige la Quinteta de Candidatos para Nuevo Presidente Consejero del INE? Esto Debe Pasar | N+