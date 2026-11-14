Accidentes

Auto Choca contra Clínica del IMSS en Plaza Aragón y Deja un Muerto

El accidente ocurrió en el acceso a la unidad médica y provocó aglomeración vehicular en la zona

AccidenteUn taxi del Edomex choca contra rejas del IMSS en Plaza Aragón. Foto: N+

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