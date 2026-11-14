Auto Choca contra Clínica del IMSS en Plaza Aragón y Deja un Muerto

Un taxi del Estado de México chocó contra las rejas de acceso de la Clínica 92 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el municipio de Ecatepec de Morelos, donde atropelló a tres personas. Una de ellas, un hombre de aproximadamente 54 años, falleció.

El accidente ocurrió la mañana de este 14 de noviembre, frente a la estación Plaza Aragón de la Línea B del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, sobre avenida Central.

De acuerdo con la información disponible, el conductor, una persona adulta mayor, habría perdido el control del vehículo y arrollado a tres personas. Una de las víctimas recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero no logró sobrevivir.

Las otras dos personas lesionadas fueron atendidas por personal médico de urgencias de la propia clínica.

Tras el percance, elementos de la Policía del Estado de México acudieron al lugar para atender la emergencia y acordonar la zona. El conductor fue detenido y trasladado a la agencia del Ministerio Público correspondiente.

En un video difundido en redes sociales se observa a personas lesionadas y a policías que intervienen en el lugar. También se aprecia el taxi impactado contra las estructuras metálicas de acceso a la unidad médica.

Posteriormente, una grúa comenzó las maniobras para retirar el vehículo.

El accidente provocó congestionamiento sobre avenida Central, con dirección a la Ciudad de México, y afectaciones a la circulación en las inmediaciones de la clínica.