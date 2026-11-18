Un hombre sin vida fue localizado al interior del kiosco del municipio de Acajete en Puebla, cuerpos de emergencias atendieron el reporte y procedieron a realizar las diligencias correspondientes.

La mañana de este 17 de noviembre, ciudadanos reportaron al número de emergencias la presencia de un masculino inconsciente en el centro de dicho municipio, por lo que paramédicos y policías municipales se movilizaron al sitio.

Al llegar se confirmó que el hombre de aproximadamente 30 años de edad ya no contaba con signos de vida por lo que se solicitó el apoyo del Servicio Médico Forense (Semefo), mientras que la Policía Municipal procedió a acordonar la zona.

De manera preliminar, se sabe que la posible causa de muerte podría ser por hipotermia derivado a las bajas temperaturas registradas en la región, además, se sabe que la persona no se encontraba debidamente tapada.

Momentos más tarde la familia del hombre llegó al sitio y confirmó su identidad, la cual se encuentra reservada; asimismo, dieron a conocer que el fallecido tenía antecedentes de alcoholismo y que, por sus condiciones, en ocasiones permanecía en la vía pública.

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La Fiscalía General del Estado (FGE) realizó las diligencias correspondientes por esta muerte registrada en el kiosco de Acajete, mientras que una unidad funeraria procedió a retirar el cuerpo para después ser velado por sus familiares.

Cabe destacar que la hipotermia ocurre cuando la temperatura corporal desciende por debajo de los 35 °C y los síntomas comienzan con escalofríos, piel fría o pálida, torpeza motriz, fatiga y habla arrastrada.

Exposición prolongada al frío, viento, lluvia o inmersión en agua fría, incluso con ropa mojada o sudor puede ser causa de la hipotermia y es importante que para reducir el riesgo de que escale se lleve a la persona a un lugar cálido y seco, dar líquidos tibios y buscar atención médica.

Con información de N+

MCS