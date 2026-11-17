Un presunto comando armado cometió un atraco contra los clientes de una gasolinera ubicada en la junta auxiliar de San Felipe Hueyotlipan, en la ciudad de Puebla.

Las versiones policiales indican que, a esta estación de servicio, establecida en la calle Atilac y Bulevar San Felipe, llegaron alrededor de cinco sujetos con armas de fuego y el rostro cubierto para asaltar a empleados y clientes que se encontraban en el lugar.

Una vez que tuvieron el botín, huyeron, dejando a sus víctimas bajo amenazas para evitar que pidieran ayuda de inmediato.

Minutos más tarde, elementos de la Policía Municipal arribaron al sitio para implementar un operativo de búsqueda por las vialidades aledañas; sin embargo, hasta el momento no se reportan personas detenidas.

A pesar del violento incidente, la estación de servicio reanudó sus actividades y siguió vendiendo gasolina, mientras los afectados analizaban la posible decisión de denunciar este ilícito.

Con información de Ehécatl Mello

JAPR