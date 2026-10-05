Reportan Fuerte Incendio en Urbiquinta del Cedro en Tijuana, BC

Se registra un fuerte incendio en un basurero clandestino a la altura del fraccionamiento Urbiquinta del Cedro, en Tijuana

Durante la tarde de este domingo 4 de octubre, se desplegó una densa columna de humo y caída de cenizas que alcanzó a ser percibida desde diversos sectores del municipio de Playas de Rosarito.

Unidades del Cuerpo de Bomberos se trasladaron de inmediato al lugar para iniciar con las labores de contención de las llamas, a su vez, confirmaron que no se reportan personas lesionadas ni daños a estructuras.

Los cuerpos de emergencia continúan trabajando en el sitio para lograr la liquidación total del fuego y reducir emisión de contaminantes en la zona.

JMR