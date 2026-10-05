Accidentes

Reportan Fuerte Incendio en Urbiquinta del Cedro en Tijuana, BC

El siniestro provocó humo y caída de ceniza visibles desde Rosarito; Bomberos trabajan en el sitio

Reportan Fuerte Incendio de Basurero Clandestino en Urbiquinta del Cedro en TijuanaReportan Fuerte Incendio de Basurero Clandestino en Urbiquinta del Cedro en Tijuana | Foto: N+
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+