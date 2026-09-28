Un Muerto y Tres Heridos Dejó un Choque Múltiple en Guanajuato

La noche del pasado domingo se registró un choque múltiple entre al menos seis vehículos en la carretera Salamanca - Valle De Santiago a la altura de la comunidad de Rancho Seco.

El saldo fue de varias víctimas, por lo que conductores que pasaban por el lugar se detuvieron para ayudarlos, mientras llamaban al 911.

Eran alrededor de las 8:00 de la noche cuando se reportó el accidente movilizando a elementos de corporaciones de seguridad y rescate.

Personal de bomberos, Protección Civil y policías municipales acudieron al llamado atendiendo a las víctimas del impacto.

Paramédicos confirmaron en el lugar a una persona sin vida, mientras que otras tres fueron trasladadas a un hospital de la región.

La zona fue acordonada por personal de la Guardia Nacional y de agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato quienes se encargarán de las investigaciones necesarias.

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El cuerpo de la persona fallecida fue levantada y trasladada a un anfiteatro por integrantes del Servicio Médico Forense a Guanajuato, Capital.

La carretera fue cerrada por algunas horas, hasta que se terminaron los trabajos de retiro de unidades y el levantamiento del cuerpo.