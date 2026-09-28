Accidentes

Un Muerto y Tres Heridos Dejó un Choque Múltiple en Guanajuato

El accidente se presentó en la carretera Salamanca - Valle De Santiago a la altura de Rancho Seco

Un Muerto y Tres Heridos Dejó un Choque Múltiple en Guanajuato.Un Muerto y Tres Heridos Dejó un Choque Múltiple en Guanajuato. Foto: N+

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Por algunas horas se mantuvo cerrada la circulación, causando largas filas de vehículos.

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