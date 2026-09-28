Evita Marcha del IPN: Ruta y Vía Alterna a Protesta de Jubilados y Trabajadores

Jubilados, pensionados, familiares de trabajadores fallecidos y personal en activo del Instituto Politécnico Nacional (IPN) realizarán una marcha este lunes en calles de la Ciudad de México (CDMX), por lo que aquí te informamos la ruta de la manifestación para que tomes previsiones y consideres vías alternas.

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, la movilización será en la alcaldía Cuauhtémoc alrededor de las 10:00 horas.

Los manifestantes se congregarán en la explanada del Palacio de Bellas Artes, ubicada en Avenida Juárez y Eje Central Lázaro Cárdenas, colonia Centro.

Y de ahí partirán en ruta a la Secretaría de Educación Pública (SEP), en República de Brasil número 31, en la colonia Centro Histórico.

Según los datos de la agenda, los manifestantes realizarán la marcha en demanda de respuesta y seguimiento al pliego petitorio entregado en Presidencia el 7 de septiembre de 2026.

En dicho documento solicitaron el pago de finiquitos y gratificaciones por jubilación, pendientes o con adeudos desde el ejercicio fiscal 2024.

Así como una reunión con autoridades de la SEP y del IPN, en la que se establezcan compromisos verificables, incluyendo información por escrito, responsables, fechas, calendario de actividades y mecanismos de seguimiento.

La SSC no descartó la afectación de vialidades durante el desarrollo de las actividades de jubilados, pensionados, familiares de trabajadores fallecidos y personal en activo del Instituto Politécnico Nacional.

Para evitar el colapso en el Centro Histórico, se pueden usar como alternativas viales el Circuito Interior, el Eje 1 Norte, el Eje 1 Sur Fray Servando Teresa de Mier, el Viaducto Miguel Alemán, Anillo Circunvalación o al centro poniente, avenida Chapultepec y Dr. Río de la Loza.

SPB