Movilidad

Evita Marcha del IPN: Ruta y Vía Alterna a Protesta de Jubilados y Trabajadores

Personal y exempleados del Politécnico se movilizan en CDMX en demanda de respuesta a su pliego petitorio entregado a inicios de septiembre

Marcha de alumnos del Instituto Politécnico Nacional en la CDMX el 13 de mayo 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoMarcha de alumnos del Instituto Politécnico Nacional en la CDMX el 13 de mayo 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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