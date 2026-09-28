Ubicación y Trayectoria de Rachel: Alerta por Huracán en el Pacífico

La Comisión Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional informaron este lunes que la tormenta tropical Rachel se desplaza frente a las costas del Pacífico mexicano.

Rachel se localizó a 365 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 630 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima, registrando vientos máximos sostenidos de 85 km/h, rachas de 100 km/h y un desplazamiento constante hacia el oeste-noroeste a 13 km/h.

Ocasiona lluvias intensas en las regiones del sureste y costa de Guerrero, así como en la costa, suroeste y norte de Oaxaca, además de lluvias fuertes en el sur de Michoacán. Asimismo, genera vientos de 40 a 50 km/h con rachas de hasta 80 km/h y oleaje de 3 a 5 metros de altura en las costas de Oaxaca, Guerrero y Michoacán.

De acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, se espera que Rachel se intensifique y alcance la categoría 1 de huracán durante el martes 29 de septiembre.

Posteriormente, conforme continúe su desplazamiento hacia el noroeste frente a las costas del Pacífico mexicano, los modelos de trayectoria indican que podría seguir fortaleciéndose hasta alcanzar la categoría 2 para el miércoles o en los días siguientes.

Alerta en Baja California Sur por huracán Polo

El Servicio Meteorológico Nacional informó que, al corte de las 12:00 horas, el centro del huracán Polo se localizó a 125 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro y a 335 kilómetros al sur-suroeste de Santa Rosalía, Baja California Sur. El sistema se mantiene como categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 185 km/h, rachas de 220 km/h y desplazamiento hacia el noreste a 17 km/h.

De acuerdo con el pronóstico, se prevé que el centro de Polo impacte la porción central de Baja California Sur durante la tarde o noche de este lunes. Su circulación generará lluvias torrenciales en el centro de Baja California Sur, así como en la costa y sur de Sonora, además de precipitaciones intensas a muy fuertes en Sinaloa, Chihuahua y Baja California.