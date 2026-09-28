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Ubicación y Trayectoria de Rachel: Alerta por Huracán en el Pacífico

El sistema presenta vientos de hasta 95 km/h y mantiene vigilancia desde Michoacán hasta Jalisco

Ubicación y Trayectoria de Rachel: Alerta por Huracán en el PacíficoLluvias en Costas de Michoacán por Huracán Polo. Foto: Cuartoscuro

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Rachel se desplaza frente a las costas mexicanas. Vientos de hasta 95 km/h y lluvias intensas en Guerrero y Oaxaca.

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