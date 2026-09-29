Activan Plan Tajín por Lluvias en Veracruz; Hay Dos Personas Fallecidas

Autoridades de Protección Civil informaron la puesta en marcha del Plan Tajín para brindar atención a la población, esto derivado de las intensas lluvias registradas en las últimas horas.

Según los últimos datos, en la zona se reportan un total de 31 deslizamientos de tierra, 64 inundaciones o anegamientos en diferentes sectores de la ciudad y zonas aledañas. Al momentos se reportan dos muertes a consecuencia de estas afectaciones meteorológicas uno de ellos por un deslizamiento de tierra en la colonia Independencia y una persona más en la Colonia San Bruno.

Como medida de prevención, se habilitaron refugios temporales en Xalapa y Banderilla para salvaguardar a la ciudadanía, ya que el nivel de los arroyos y ríos incrementó su nivel de forma rápida.

Algunos de los puntos donde se atendieron reportes de auxilio y rescate son: La Isleta, Colonia Independencia, Jaramillo y Represa del Carmen.