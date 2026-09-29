Sociedad

Activan Plan Tajín por Lluvias en Veracruz; Hay Dos Personas Fallecidas

Intensas precipitaciones provocaron la activación de refugios y la respuesta inmediata de equipos de emergencia en diversos sectores

Plan Tajín activado por lluvias e inundaciones en XalapaPlan Tajín activado por lluvias e inundaciones en Xalapa. Foto: Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz

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Lluvias intensas en Xalapa activan Plan Tajín. Refugios temporales y respuesta rápida ante 31 deslizamientos y 64 inundaciones

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