Cody Gakpo, Autor del Gol vs Marruecos, Festeja entre Lágrimas tras Perder a su Bebé

El trágico anuncio ocurrió cuando el futbolista está compitiendo con la selección de Países Bajos en el Mundial 2026

Cody Gakpo, Autor del Gol vs Marruecos, Festeja entre Lágrimas tras Perder a su BebéCody Gakpo, festeja entre lágrimas gol contra Marruecos tras perder a su bebé. Foto: Reuters

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Cody Gakpo es el letal delantero del Liverpool y de la selección holandesa, y su nombre se hizo viral porque él y su pareja, Noa van der Bij, anunciaron la desgarradora pérdida de su bebé en pleno Mundial 2026

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