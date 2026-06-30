Cody Gakpo, Autor del Gol vs Marruecos, Festeja entre Lágrimas tras Perder a su Bebé

Un momento conmovedor se vivió esta noche cuando Cody Gakpo anotó un gol frente a Marruecos, miró al cielo y festejó entre lágrimas dedicando el tanto a su bebé que perdió en pleno Mundial 2026.

Reacción de Cody Gakpo de los Países Bajos al pensar en su hijo que perdió y anotar un gol contra Marruecos. Foto: Reuters

Los compañeros del número 11 del combinado de Países Bajos abrazaron al letal artillero ante el difícil momento que atraviesa.

Compañeros cobijan a Cody Gakpo al anotar gol frente a Marruecos y saber de la pérdida de su bebé. Foto: Reuters

En las últimas horas, la selección de Países Bajos se unió para apoyar al delantero Cody Gakpo después de que él y su pareja perdieran a su hijo antes de nacer durante el Mundial 2026, mientras que el seleccionador Ronald Koeman y el capitán Virgil van Dijk elogiaron su fortaleza, ya que juega hoy frente a Marruecos.

Noa van der Bij reveló en Instagram que perdió a su bebé. Foto: Instagram: noavdbij

La pareja de Gakpo, Noa van der Bij, publicó el sábado un mensaje sobre la pérdida en las redes sociales, y a Gakpo se le ha concedido un permiso para pasar tiempo con su familia, que se encuentra cerca de la sede del equipo mientras la selección de Países Bajos compite en el Mundial.

Cody Gakpo, de los Países Bajos, da el saque inicial en partido contra Marruecos, 29 de junio 2026. Foto: Reuters

"Hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano para apoyarle, tanto los jugadores como el cuerpo técnico", dijo Koeman. "Por supuesto, los primeros días tuvo libertad para ir a ver a su familia y estar con ellos. Lo ha llevado muy bien; en ningún momento dijo: 'Quiero volver, quiero estar con mi familia'".

Marruecos contempla el gol que anotó Cody Gakpo, de los Países Bajos. Foto: Reuters

Van Dijk señaló que siente un gran respeto por la forma en que Gakpo y su familia están afrontando la situación y dijo que espera que el delantero esté totalmente concentrado en los dieciseisavos de final.

"Lo más importante es preguntarle: '¿Qué necesitas?'. Es una noticia terrible y demuestra que el fútbol es secundario. Hay cosas más importantes en la vida. Es muy triste, pero Cody lo está llevando bien", comentó.

"Es muy maduro, muy adulto. Siento un gran respeto por la forma en que él y su familia están afrontando esto. Por muy terrible que sea, lo respeto muchísimo", explicó.

¿Quién es Cody Gakpo?

Cody Gakpo es el letal delantero del Liverpool y de la selección holandesa, y su nombre se hizo viral porque él y su pareja, Noa van der Bij, anunciaron la desgarradora pérdida de su bebé.

Habían compartido en mayo que esperaban un segundo hijo, y hace unos días informaron que su bebé nonato falleció antes del nacimiento.

El trágico anuncio ocurrió cuando el futbolista está compitiendo con la selección de Países Bajos en el Mundial 2026.

En una emotiva publicación de Instagram, Noa van der Bij compartió la noticia de la pérdida de su bebé. La madre desconsolada informó que ella y Cody Gakpo habían perdido a su hijo, cuyo nombre era Elijah.

En una de las partes más conmovedoras de la publicación, recordó cómo visitó una iglesia para encender una vela antes de llevar a su hijo Samuel a jugar a un parque.

En el momento en que Noa llevó a su hijo allí, el único niño presente era un pequeño llamado Elijah.

HVI