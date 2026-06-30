Ataca a su Prima con Arma Punzocortante en Ejido Los Arenales en Torreón

Una joven de 22 años fue atacada por su prima con un arma punzocortante en Torreón.

Ataca a su Prima con Arma Punzocortante en Ejido Los Arenales en TorreónFoto: N+

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Impactante ataque en Torreón: joven de 22 años herida por su prima con arma punzocortante. La víctima recibió atención médica y se espera denuncia. ¿Qué llevó a este acto violento?

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