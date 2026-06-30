Ataca a su Prima con Arma Punzocortante en Ejido Los Arenales en Torreón

Durante la noche de este domingo 29 de junio, Lizbeth Anahí de 26 años resultó lesionada con un arma punzocortante luego de ser agredida por su propia prima en el ejido Los Arenales de Torreón.

Paramédicos de la Cruz Roja se movilizaron hasta el lugar donde encontraron a la joven con diferentes raspones, rasguños y una herida frontal en la frente de 6 cm de profundidad.

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También tenía una herida que requería 15 puntos de sutura, por lo que fue trasladada a la clínica de la Cruz Roja para recibir atención médica especializada.

Una vez que fue dada de alta, se espera la denuncia correspondiente ante las autoridades para proceder de manera legal contra su prima.

Joven permanece grave tras ser atacado con navaja y palo de golf en Nava

Un joven de 20 años permanece hospitalizado en estado grave luego de ser agredido durante una riña registrada en una fiesta privada en el municipio de Nava.

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Durante la pelea, el joven sufrió heridas provocadas con una navaja y recibió múltiples golpes con un palo de golf. Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes y señalaron a tres personas como presuntos responsables de la agresión.