Muere Hombre en Comisaría de Saltillo tras Ser Detenido; Esto se Sabe

Un hombre identificado como José "N" de 29 años, murió al llegar a la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, luego de ser detenido por el presunto delito de allanamiento de morada.

De acuerdo con las autoridades, el detenido comenzó a presentar complicaciones de salud mientras esperaba su ingreso a las celdas. Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron su fallecimiento, el cuál fue atribuido a un infarto fulminante.

La detención ocurrió en una casa de la colonia Valle Dorado. Posteriormente, agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizaron el traslado del cuerpo para la necropsia de ley y descartar cualquier indicio de violencia.

Muere Adulto Mayor al Interior del Penal de Saltillo

Un hombre de 91 años, identificado como Lucio Soto, murió al interior del Centro Penitenciario Varonil de Saltillo, luego de presentar complicaciones de salud durante la madrugada del 21 de junio.

Noticia relacionada: Muere Interno de 91 Años al Interior de Centro Penitenciario Varonil de Saltillo

La Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del fallecimiento y ordenó las diligencias correspondientes. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se realizarían los estudios necesarios para determinar la causa de la muerte.