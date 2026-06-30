Muere Hombre en Comisaría de Saltillo tras Ser Detenido; Esto se Sabe

Un hombre murió al llegar a la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo luego de ser detenido por allanamiento de morada.

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Impactante: Hombre muere en comisaría de Saltillo tras ser detenido por allanamiento. Autoridades investigan las causas. Conoce más detalles.

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