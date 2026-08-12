Pronóstico del tiempo

Pronostican Fuerte Lluvia en Jalisco; Prevén Inundaciones y Arroyos Crecidos

Se espera fuerte lluvia en Jalisco este 12 de agosto de acuerdo a Protección Civil del estado; también se espera el mismo pronóstico para la Zona Metropolitana de Guadalajara

LluviaSe pronostica una fuerte lluvia en Jalisco eete 12 de agosto. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Lluvias intensas en Jalisco desde las 5:00 de la tarde. Protección Civil advierte sobre arroyos crecidos y vientos fuertes

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+