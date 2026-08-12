Pronostican Fuerte Lluvia en Jalisco; Prevén Inundaciones y Arroyos Crecidos

Protección Civil Jalisco informó que este 12 de agosto se prevén fuertes lluvias en el estado, luego de que se desarrollaran núcleos de tormentas en diferentes regiones, siendo el periodo crítico de 5:00 de la tarde a 2:00 de la mañana del día siguiente.

El pronóstico regional esperado es de un 65 a un 85% de probabilidades de lluvia, la cual podría ser moderada a muy fuerte, así como rachas de viento mayores de 40 kilómetros por hora en Los Altos, Norte, Valles, Centro, Costa Sur y Ciénega, pudiendo superar los 60 kilómetros por hora.

Se espera que la temperatura mínima sea de 12 y 14ºC en gran parte de Jalisco y superiores a los 22ºC en las regiones de la costa.

¿Cuál es el pronóstico para la Zona Metropolitana de Guadalajara?

Habrá lluvias moderadas a puntualmente fuertes entre las 4:30 de la tarde y las 11:00 de la noche, y podría extenderse el resto de la noche hasta comienzos de la madrugada del 13 de agosto.

Las recomendaciones de Protección Civil Jalisco sin evitar zonas inundadas, no cruzar arroyos y mantenerse en un lugar seguro.