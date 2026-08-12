Seguridad

Joven es Presuntamente Privado de la Libertad Frente a su Madre en Tlajomulco

La víctima estaba afuera de su casa, recién había llegado con sus familiares, cuando sujetos armados se lo llevaron a la fuerza.

Patrulla de la Policía de TlajomulcoAún no se sabe nada del paradero del joven. Foto: N+

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En Tlajomulco, un joven fue secuestrado frente a su madre. Tres hombres armados lo llevaron a la fuerza.

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