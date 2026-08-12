Joven es Presuntamente Privado de la Libertad Frente a su Madre en Tlajomulco

Un joven de 20 años fue presuntamente privado de la libertad por tres hombres armados afuera de su domicilio en el fraccionamiento Santa Fe, en Tlajomulco de Zúñiga.

Su madre denunció a los agresores, quienes sometieron al joven y se lo llevaron a la fuerza. Según la mujer, los responsables atravesaron un vehículo, descendieron y la amenazaron con un arma de fuego cuando estaba con su bebé.

“Veníamos en el carro de mi pareja, llegando a mi domicilio, se atravesó el carro y se bajaron tres chavos y en cuanto se bajó mi hijo lo agarraron y yo quise detenerlos, pero al detenerlo apuntaron también a mi bebé con una pistola”, explicó Nadia Espinosa, madre de la víctima.

¿Qué se sabe del caso?

Posteriormente se llevaron al joven y hasta el momento no hay información sobre su paradero. En el lugar quedó un casquillo percutido; policías municipales resguardaron la zona y la Fiscalía de Jalisco inició las investigaciones para localizarlo y dar con los responsables.

La señora Nadia menciona que su hijo es un joven tranquilo. Recién llegaban de realizar pendientes familiares, cuando los presuntos delincuentes los amagaron con armas de fuego y posteriormente lo sustrajeron a la fuerza.