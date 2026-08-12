Lucy Davis Tiene Cáncer de Mama Terminal; Así Anunció la Actriz de The Office su Enfermedad

La actriz británica Lucy Davis, reconocida mundialmente por interpretar a la recepcionista Dawn Tinsley en la versión original británica de The Office, dio a conocer a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales que padece cáncer de mama incurable en etapa 4.

La intérprete de 53 años reveló que el diagnóstico le fue notificado hace año y medio, pero que recientemente la enfermedad hizo metástasis en sus huesos, afectando su columna vertebral, cadera derecha y costillas, razón por la cual los médicos le informaron que ya es demasiado tarde para someterse a tratamientos como la quimioterapia.