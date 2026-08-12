Lucy Davis Tiene Cáncer de Mama Terminal; Así Anunció la Actriz de The Office su Enfermedad

La actriz británica Lucy Davis, reconocida mundialmente por interpretar a la recepcionista Dawn Tinsley en la versión original británica de The Office, dio a conocer a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales que padece cáncer de mama incurable en etapa 4.
La intérprete de 53 años reveló que el diagnóstico le fue notificado hace año y medio, pero que recientemente la enfermedad hizo metástasis en sus huesos, afectando su columna vertebral, cadera derecha y costillas, razón por la cual los médicos le informaron que ya es demasiado tarde para someterse a tratamientos como la quimioterapia.
"Trato de vivir el tiempo que me quede de la forma más divertida posible"
A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, Davis compartió la noticia con sus seguidores manteniendo una postura de serenidad, aceptación e incluso humor:“A partir de ahora, estoy tratando de vivir lo que sea que me quede de vida de la forma más divertida que me sea posible.
"Siempre me gusta encontrar lecciones de aprendizaje en cualquier cosa negativa que suceda, y el cáncer no ha decepcionado en ese sentido; he aprendido mucho de él y estoy agradecida por eso”.
La actriz explicó que las molestias físicas y los dolores articulares le dificultan permanecer de pie o caminar durante periodos prolongados, por lo que en ocasiones utiliza silla de ruedas.
Además, solicitó de manera especial a sus allegados y fanáticos que no la traten como a una "persona enferma".
“No hay nada que te haga sentir más enfermo que ser tratado como si lo estuvieras. No tengo miedo de lo que venga después, estoy en paz con ello. El duelo es para mi familia; para ellos es mucho más difícil que para mí”.
Una trayectoria marcada por la comedia y la televisión británica
Hija del comediante Jasper Carrott, Lucy Davis construyó una destacada carrera en la televisión, el cine y la radio-
Saltó a la fama internacional interpretando a Dawn Tinsley, la entrañable recepcionista de la empresa papelera Wernham Hogg, junto a Ricky Gervais y Martin Freeman en la versión británica de The Office.
En el cine, interpretó a Dianne en la comedia de culto Shaun of the Dead (2004) y a Etta Candy en la taquillera película de DC Comics Wonder Woman (2017).
También interpretó a la tía Hilda Spellman en la serie Chilling Adventures of Sabrina y prestó su voz durante casi una década a Hayley Jordan en la emblemática radionovela de la BBC The Archers.
Pese al avance de la enfermedad, la actriz expresó su deseo de continuar trabajando en la actuación, actividad que calificó como una de las "mayores alegrías de su vida", y seguir colaborando activamente en causas de protección y derechos de los animales.