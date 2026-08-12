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Lucy Davis Tiene Cáncer de Mama Terminal; Así Anunció la Actriz de The Office su Enfermedad

Lucy Davis, quien interpretó a la icónica recepcionista Dawn Tinsley, en la versión británica de The Office, anunció que tiene cáncer de mama metastásico.

lucy-davis-tiene-cancer-mama-terminal-asi-anuncio-actriz-the-office-enfermedadFoto: Getty Images

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Lucy Davis, la icónica Dawn de The Office, revela su lucha contra el cáncer de mama terminal. A pesar del diagnóstico, busca vivir con humor y serenidad. Descubre más sobre su inspiradora historia.

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