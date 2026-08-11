Mujer es Asesinada a Balazos en Presunto Punto de Venta de Drogas en Hermosillo, Sonora

Una mujer, hasta el momento no identificada, fue asesinada a balazos la noche del lunes en la colonia Floresta, sección Ceiba, al norponiente de Hermosillo, en un sitio señalado como punto utilizado para la venta de drogas.



El hecho ocurrió alrededor de las 21:50 horas sobre las calles Gardenia y Carlos Balderrama, donde vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego, por lo que se activó el Código Rojo, acudiendo la Policía Estatal como primeros respondientes.



Al ver a una persona herida, de inmediato solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja, quienes intentaron brindar los primeros auxilios, pero la mujer ya no contaba con signos vitales.

Domicilio es utilizado presuntamente como punto de venta de drogas en Hermosillo

El lugar donde ocurrió la agresión ya ha sido escenario de homicidios y otros hechos de violencia armada, además de ser señalado por su presunta utilización para la venta de drogas.



La víctima permanecía sin ser identificada al momento del reporte, por lo que Servicios Periciales realizó el procesamiento de la escena para recabar indicios que ayuden en las investigaciones, mientras que el Servicio Médico Forense hizo el levantamiento del cuerpo para la necropsia de ley y el muestreo de ADN para su identificación.