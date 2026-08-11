Seguridad

Mujer es Asesinada a Balazos en Presunto Punto de Venta de Drogas en Hermosillo, Sonora

Una mujer, aún sin identificar, fue asesinada a balazos en un domicilio utlizado como presunto punto de venta de drogas en la colonia Floresta, al norponiente de Hermosillo, Sonora.

Mujer es Asesinada a Balazos en Presunto Punto de Venta de Drogas en Hermosillo, SonoraMujer es Asesinada a Balazos en Presunto Punto de Venta de Drogas en Hermosillo, Sonora. Foto: Archivo N+

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Una mujer fue asesinada en un domicilio vinculado a la venta de drogas en Hermosillo. El lugar ya había sido escenario de violencia.

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