Ciencia y Tecnología

Asteroide que Extinguió a Dinosaurios Podría Haber Provocado Tormentas Letales de Fuego

Nuevas pruebas sugieren que los dinosaurios tuvieron un final más violento: tormentas de fuego pudieron haber calcinado incluso a los de piel gruesa en cuestión de horas

"Asteroide en Yucatán que Acabó con Dinosaurios Causó Tormentas de Fuego 17 Veces Más Letal para los Humanos "Representación de un gran asteroide impactando en Chicxulub, en península de Yucatán en México. Foto: Reuters

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El asteroide que acabó con los dinosaurios medía de unos 10 kilómetros de diámetro, impactó en la península de Yucatán, en México, formando el cráter de Chicxulub y vaporizando enormes cantidades de roca.

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