Nuevas Imágenes de Objeto Interestelar 3I/ATLAS: Avi Loeb Dice que Muestran Expulsión de Materia

Avi Loeb, científico de Harvard y quien dirige el Proyecto Galileo, difundió una nueva entrada de su blog con nuevas imágenes del objeto interestelar 3I/ATLAS. El astrónomo presentó las nuevas imágenes que, según él, documentan las características del objeto.

La entrada de blog, publicada en noviembre de 2025, lleva por título “Magnificent Images of Jets Around 3I/ATLAS” (Imágenes de Emanaciones Alrededor de 3I/ATLAS, en español).

Aquí te contamos qué es lo que se aprecia en las nuevas imágenes captadas por especialistas del cometa interestelar 3I/ATLAS.

¿Qué son las emanaciones en un objeto del espacio como el interestelar 3I/ATLAS?

El objeto 3I/ATLAS, como otros cuerpos celestes que viajan por el espacio, expulsa flujos de gas y partículas. Este material expelido se observa en las fotografías como prolongaciones. Estos flujos de materia o emanaciones se originan cuando el objeto experimenta un calentamiento. La radiación solar impacta el núcleo del objeto. Esto provoca la sublimación de hielos o la liberación de gas y polvo que el objeto contiene.

La documentación de estos flujos permite a los científicos entender la composición y el comportamiento de los objetos interestelares, es decir, cuerpos que provienen de sistemas estelares fuera del nuestro.

¿Qué se ve en las nuevas imágenes del cometa interestelar 3I/ATLAS?

Avi Loeb difundió imágenes capturadas por otros astrónomos. La primera que menciona es del astrofotógrafo Satoru Murata quien publicó una imagen del objeto interestelar 3I/ATLAS. Esta fotografía combina 24 exposiciones de 60 segundos cada una. Murata utilizó un telescopio de 0.2 metros, un modelo Celestron EdgeHD 800. La captura se realizó en Nuevo México, Estados Unidos. La hora de la toma fue entre las 11:53 y 12:23 UTC el 16 de noviembre de 2025.

La imagen muestra múltiples flujos de material. Estas emanaciones se dirigen tanto hacia el Sol como en dirección opuesta a este. La dirección hacia el Sol apunta a la esquina inferior izquierda de la imagen. La fotografía muestra también una anticola y una cola más larga y colimada. La imagen de Murata se presentó también sobre una cuadrícula con coordenadas. En esta cuadrícula se identifica un objeto adicional, la galaxia NGC4691, visible en la parte superior izquierda.

La otra imagen es de un día después de la captura de Murata, Francois Kugel publicó otra escena del 3I/ATLAS. Kugel difundió la imagen el 17 de noviembre de 2025. La fotografía de Kugel combina 22 exposiciones de 30 segundos cada una. El astrónomo utilizó un telescopio con una apertura de 0.4 metros. En esta segunda imagen, la dirección hacia el Sol también apunta a la esquina inferior izquierda. Estas tomas confirman la liberación de material en el objeto y ofrecen una base para el estudio de su trayectoria y composición.

Sin dar más detalles, Loev, esta vez no hizo polémicas declaraciones respecto al cometa interestelar 3I/ATLAS más allá de compartir las fotos en su blog.

Como te hemos informado en N+, Avi Loeb ha ganado fama recientemente por su controvertida teoría sobre el cometa interestelar Oumuamua y luego por el 3I/ATLAS. Él sugiere que la trayectoria inusual de estos objetos indica que podrían ser tecnología alienígena, como sondas o naves.

La teoría pública de Loev sobre la existencia de inteligencia extraterrestre le ha dado un gran reconocimiento mediático.

