¿Por Qué a la Luna Llena de Diciembre 2025 se le Llama Superluna Fría y Hasta Cuándo se Verá?

No apartes la mirada del cielo nocturno, este jueves se podrá observar la Luna Llena de Diciembre, pero ¿por qué recibe el nombre de Superluna Fría? Te explicamos qué es y hasta cuándo se verá en México.

De hecho, la Luna Llena coincidirá con la última Superluna del año y la más cercana al Solsticio de Invierno que tendrá lugar el próximo 21 de diciembre, por lo que los amantes del cosmos podrán aprovechar que las noches son más largas para disfrutar por más tiempo de la visualización del satélite.

La Luna Llena luce en el cielo este jueves desde las 18:00 horas por el este-sureste, y para fortuna del público en general, verla no requerirá de ningún instrumento específico.

Durante su salida sobre el horizonte podría parecer más grande debido a un fenómeno visual conocido como "ilusionismo lunar", que hace que el cerebro agranda los objetos cercanos al horizonte.

Video: Así Se Ve en Vivo la Última Superluna de 2025 en México

¿Por qué la Luna Llena de Diciembre 2025 se llama Superluna Fría?

De acuerdo con el sitio especializado Star Walk la Luna Llena de Diciembre no es la que alumbra cualquier noche, sino que se verá 7.9 por ciento más grande y un 15 por ciento más brillante, por lo que recibe el nombre de Superluna.

Este fenómeno se da cuando la Luna Llena ocurre cerca del perigeo, el punto de la órbita lunar más cercano a la Tierra. Aunque se vuelve más grande y brillante, la diferencia es sutil, aunque no imperceptible.

El nombre de Superluna Fría se atribuye a la cultura nativa americana Mohawk, debido a que ocurre en un periodo en el que las temperaturas descienden significativamente.

Look up at the Moon!



The last full moon of 2025 reaches its peak on Thursday, Dec. 4. This month's full moon is also a supermoon—meaning that it will appear slightly bigger and brighter than usual.



Check out our Daily Moon Guide to learn more: https://t.co/cyRQZGZdAW pic.twitter.com/MObaeb0dWg — NASA (@NASA) December 4, 2025

¿Cuándo es el mejor momento para ver la Superluna Hoy en México?

Si no quieres perderte este fenómeno, te compartimos cuáles son los mejores horarios para disfrutarla desde su salida a las 18:00 horas por el este-sureste.

El mejor momento para observarla desde México será entre las 18:00 y 20:00 horas, lo que dará oportunidad de tomar fotos más llamativas.

Según la zona específica del país donde te encuentres cambiará ligeramente el horario de salida de la luna, aunque igualmente será visible a simple vista.

Video: Luna del Cazador o de Castor: ¿Por Qué Recibe este Nombre?

¿Hasta cuándo podrá observarse la Superluna de diciembre?

Si bien el mejor día para observar la Luna Llena será este jueves 4 de diciembre, también se podrá observar en el cielo nocturno este viernes 5 de diciembre, con lo que cerrará un ciclo del Calendario Lunar.

Historias Recomendadas