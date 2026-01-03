¿Cómo Fue el Ataque Aérero en Venezuela? Captan Momento Exacto del Bombardeo

La madrugada de hoy, sábado 3 de enero 2026, aeronaves estadounidenses realizaron un ataque en Venezuela. El momento exacto del bombardeo fue captado en videos, los cuales fueron compartidos en redes sociales.

Los primeros reportes indicaron el sonido de avionetas sobrevolando el territorio venezolano y poco después se escucharon las explosiones. Más tarde, se informó de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Ante estas noticias, líderes de todo el mundo se han posicionado y expresado su apoyo al pueblo de Venezuela. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó la intervención militar.

Video: Captura de Nicolás Maduro: ¿De Qué Acusa EUA a Presidente de Venezuela y Su Esposa?

¿Cómo fue el ataque en Venezuela?

En la madrugada del sábado, primero se escucharon al menos siete explosiones y aviones a baja altura en la capital de Venezuela, Caracas.

El gobierno de Maduro acusó a Estados Unidos de atacar instalaciones civiles y militares en varios estados. Posteriormente, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que Maduro fue capturado tras un "ataque a gran escala" de sus fuerzas en el territorio venezolano.

El líder del partido gobernante venezolano, Nahum Fernández, aseguró que Nicolás Maduro y su esposa estaban en su casa dentro de la instalación militar de Fuerte Tiuna cuando fueron capturados.

“Ahí fue donde bombardearon”, dijo. “Y allí cometieron lo que podríamos llamar un secuestro del presidente y la primera dama del país”.

Video: ¿Ataques de Estados Unidos Fueron Dirigidos a Estructuras Militares de Venezuela?

Con información de AP.

Historias recomendadas:

Donald Trump Confirma Ataque a Venezuela Este 3 de Enero 2026: "Maduro Ha Sido Capturado"

Así Luce el Espacio Aéreo de Venezuela Hoy, Sábado 3 de Enero Tras Ataques de Estados Unidos



DMZ