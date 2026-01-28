Claudia Sheinbaum Cambia Horario de la Mañanera del 29 de Enero

Claudia Sheinbaum anunció un cambio en el horario de la “Mañanera del Pueblo” para el día jueves 29 de enero. La conferencia matutina comenzará a las 9 de la mañana.

Noticia relacionada: ¿Para Qué Sirven y Qué Pasa con las Conferencias Mañaneras de Claudia Sheinbaum?

A través de X, antes Twitter, la cuenta oficial de Claudia Sheinbaum Pardo informó un cambio en el horario de la conferencia matutina. En el mensaje publicado a las 9 de la noche del 28 de enero se lee:

Mañana jueves 29 de enero, la conferencia matutina cambia de horario. Nos vemos a las 9:00 am desde Palacio Nacional.

En anteriores ocasiones, la presidenta ha cambiado el horario de la conferencia mañanera para conversar con Donald Trump. La última ocasión en que modificó el horario de esta conferencia fue el 12 de enero. Aquel día, los mandatarios hablaron de seguridad, la disminución del tráfico de drogas y del comercio entre ambos países.

Anteriormente, el 31 de julio del 2025, la presidenta también modificó el horario de la conferencia matutina. En lugar de comenzar a las 7:30, en aquella vez inició a las 10 de la mañana. Ese día Claudia Sheinbaum negoció con Trump una postergación de las imposiciones arancelarias.

Historias recomendadas: